Пресс-конференции

14:17 15.06.2021

В Раду точно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" – опрос

2 мин читать

Киев. 15 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Четыре политические партии могут точно преодолеть 5%-ный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы голосование проводилось в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса "Динамика социально-политических настроение и оценок населения Украины", проведенного с 26 мая по 8 июня, которые были презентованы в пресс-центре "Интерфакс-Украина" во вторник.

Так, согласно данным опроса, в Раду точно проходят партии "Слуга народа" с поддержкой 23,3% голосов избирателей (среди тех, кто собрался идти на выборы), "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,9% голосов, "Европейская солидарность" – 15,3% и Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 11,1%.

При этовысокие шансы преодолеть проходной барьер - у партии "Сила и честь" Игоря Смешко: за нее готовы проголосовать 4,9% потенциальных избирателей, т.е. её рейтинг находится в пределах статистической погрешности.

В этих же пределах находится и рейтинг партий "Украинская стратегия Гройсмана" и "Радикальная партия Олега Ляшко" (4,5% и 4,2% голосов избирателей соответственно). Остальные политические силы, согласно данным исследования, точно не проходят в Верховную Раду, набирая не более 2,8% голосов.

Еще 3,1% потенциальных избирателей заявили о намерении испортить бюллетень.

Уточняется, что среди всех респондентов, которые были опрошены в ходе социологического исследования, о желании принять участие в выборах высказались 70,4% граждан, при этом 36,2% респондентов безусловно пойдут голосовать, а 34,2% возможно примут участие в выборах.

Опрос общественного мнения проводился с 26 мая по 8 июня 2021 года Центром "Социальный мониторинг" методом личного интервью по месту жительства респондента во всех регионах Украины (за исключением временно неподконтрольной территории). Всего было опрошено 3004 респондента. Погрешность выборки не превышает 1,9%.

Теги: #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:53 15.06.2021
Нардепы из оппозиции зарегистрировали в Раде законопроект о деолигархизации

Нардепы из оппозиции зарегистрировали в Раде законопроект о деолигархизации

14:22 15.06.2021
В Раду точно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" – опрос

В Раду точно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" – опрос

14:14 15.06.2021
В Раду точно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" – опрос

В Раду точно проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" – опрос

12:51 15.06.2021
Кремень призвал Раду не допустить внесения каких-либо изменений в языковое законодательство

Кремень призвал Раду не допустить внесения каких-либо изменений в языковое законодательство

12:51 15.06.2021
"Голос" призывает Раду принять закон о коренных народах

"Голос" призывает Раду принять закон о коренных народах

11:57 15.06.2021
Рада приняла закон с поправками в Уголовный кодекс о налоговой амнистии

Рада приняла закон с поправками в Уголовный кодекс о налоговой амнистии

11:32 15.06.2021
Зеленский не видит смысла распускать Раду

Зеленский не видит смысла распускать Раду

10:50 15.06.2021
Рада приняла закон с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии

Рада приняла закон с поправками в Налоговый кодекс из пакета о налоговой амнистии

10:21 15.06.2021
Вирастюк принял присягу народного депутата под крики "Ганьба"

Вирастюк принял присягу народного депутата под крики "Ганьба"

19:27 14.06.2021
Комитет Рады по нацбезопасности в среду рассмотрит законопроект об изменениях в закон об СБУ - Безуглая

Комитет Рады по нацбезопасности в среду рассмотрит законопроект об изменениях в закон об СБУ - Безуглая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти половина украинцев пользуются украинским языком в быту – опрос

Законопроект №2289 регламентирует ввоз СЗР только для исследований - нардеп

"Голос" планирует 14 июня зарегистрировать в Раде пакет законопроектов для борьбы с олигархами

Байден и Путин в Женеве будут договариваться о правилах конфронтации США и РФ, в том числе по вопросу Украины – политологи

Госбанки не готовы финансировать ВИЭ-генерацию по "зеленому" тарифу до урегулирования ситуации с платежами

Законопроект о деолигархизации разрабатывается для устранения конкурентов Зеленского на следующих президентских выборах - политолог

Украинцы стали серьезнее относиться к опасности COVID-19, но почти половина не намерены вакцинироваться - опрос

Укрэксимбанк выставил 16 объектов недвижимости на продажу через OpenMarket на сумму 1 млрд грн

В Украине необходимо построить систему профилактики орфанных заболеваний – мнение

В Украине наступает эпоха неопределенности - политолог

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА