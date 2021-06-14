Пресс-конференции

18:06 14.06.2021

Законопроект №2289 регламентирует ввоз СЗР только для исследований - нардеп

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Киев. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Принятие законопроекта №2289, разрешающего ввоз образцов инновационных средств защиты растений (СЗР) для научных исследований и государственных испытаний, не превратит Украину в полигон для испытаний, поскольку речь идет о поставках инновационных СЗР в небольших объемах для изучения и возможной последующей сертификации, считает народный депутат Николай Кучер (депутатская группа "Довира").

"Мы говорим (принимая законопроект – ИФ) только о ввозе препаратов для исследований. Мы не говорим о тысячах тонн - речь идет просто о ввозе СЗР для исследований, который регламентируется большим количеством подзаконных актов, постановлений Кабмина, регламентов и т.п.", - отметил он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По данным нардепа, внесенная в декабре 2015 года в ст.4 закона "О пестицидах и агрохимикатах" правка, запрещающая в Украине испытания импортных пестицидов без их предварительной регистрации в стране происхождения, обусловлена борьбой за рынок СЗР, ежегодная емкость которого оценивается в $1 млрд в год. Кучер уточнил, что рынок данного товара в Украине на 2/3 состоит из оригинальных препаратов и на 1/3 - из генериков.

"Речь идет о том, чтобы увеличить количество генериков, тогда как всем понятно, что оригинальный препарат всегда будет лучше генерического. Потому так долго идет эта тихая непонятная война (…) 5,5 лет прошло, а оригинальные препараты как не шли в Украину, так и не идут", - заявил Кучер.

Он уточнил, что наблюдает в Верховной Раде необходимое количество голосов в поддержку данного законопроекта, и выразил надежду на его принятие во втором чтении до парламентских каникул, что позволит госструктурам начать исследования иностранных СЗР уже в нынешнем году.

В ходе пресс-конференции принятие данного законопроекта также поддержал замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины несомненно поддерживает принятие законопроекта №2289 в кратчайшие сроки, более того, могу подтвердить, что поддержит также и Минэкологии, то есть это совместная правительственная позиция", - уточнил он.

По данным координатора агрохимического комитета Европейской бизнес-ассоциации Виктора Погорелого, документ вносит изменения только в регуляторную часть закона "О пестицидах и агрохимикатах", при этом не меняя регламент исследований СЗР.

Он уточнил, что существующая система обращения с незарегистрированными образцами СЗР является достаточно строгой. Так, от работающих с ними научно-исследовательских институтов (НИИ) требуется соответствующая аккредитация, полномочия Минэкологии на проведение таких исследований, выполнение спецрегламента приемки и обращения с опытными образцами.

Погорелый отметил, что после использования незарегистрированных образцов СЗР уполномоченное ведомство обязано отчитаться об их использовании по окончанию года, а результаты исследований сжигаются (уничтожению подлежат как остатки СЗР, так и выращенный с их помощью урожай). Утилизацией отходов занимаются специальные лицензионные операторы.

Помимо того, данные о ввезенных в Украину СЗР являются публичными и обнародуются в реестрах на сайте Минэкологии, которые содержат информацию о компании, которая ввезла образцы, количестве и составе препарата, а также о регионе их поставки.

"Эта система максимально зарегулирована, и любые дополнительные дискриминационные ограничения "сверху" нивелируют саму идею госисследований", - прокомментировал порядок исследований и сертификации Погорелый.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2289, разрешающий ввоз образцов инновационных СЗР для научных исследований и государственных испытаний.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в ст.4 закона "О пестицидах и агрохимикаты" по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины поддержали 239 народных депутатов. Предусматривается исключение нормы, согласно которой обязательным условием ввоза и применения в Украине образцов незарегистрированных пестицидов, используемых для государственных испытаний и научных исследований, является документальное подтверждение их госрегистрации в стране производства.

Теги: #законопроект #апк #сзр
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