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14:47 02.06.2021

Украинцы стали серьезнее относиться к опасности COVID-19, но почти половина не намерена вакцинироваться - опрос

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Киев. 2 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Половина украинцев, большей частью старшего возраста, считает коронавирусную инфекцию серьезным заболеванием, наметилась тенденция отношения к COVID-19 как к опасному заболеванию, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Украинским институтом будущего" (UIF)

Презентуя результаты социологического исследования в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, доктор социологических наук Александр Шульга рассказал, что с февраля 2021 года "Украинским институтом будущего" проводились опросы относительно серьезности восприятия украинцами коронавируса.

"Мы видим, что сейчас не только реальной, и опасной болезнью его считают 50% опрошенных. Если сравнить с февралем, когда мы впервые провели исследование по этому вопросу, то тогда это был 41% . То есть, достаточно существенно увеличилось число тех, кто считает, что коронавирус - не только серьезное, но и опасное заболевание", - отметил он.

По его словам, число тех, кто считает, что не следует преувеличивать опасность COVID-19, уменьшилось: 37% респондентов так считали в феврале, 27% - в мае.

"Люди начали серьезнее относиться к коронавирусу и его опасности", - подытожил он.

В то же время, как подчеркнул Шульга, число "коронаскептиков" практически не меняется: как и в феврале, в мае 3% украинцев продолжают считать, что коронавируса вообще не существует. Как обычное заболевание вроде ОРВИ или гриппа COVID-19 воспринимали в мае 14% опрошенных, а в феврале так считают 15% респондентов.

Шульга также подчеркнул, что, согласно исследованию, отношение к COVID-19 зависит от возраста респондента.

"Молодежь склонна менее серьезно воспринимать коронавирус. Среди старшего поколения это заболевание считают серьезным 57%, а среди молодежи только 38%", - сказал он.

Что касается отношения к вакцинированию, то, согласно данным опроса, оно существенно не изменилось. Число тех, кто не намерен вакцинироваться вне зависимости от наличия вакцины, практически не меняется – 44% респондентов в феврале и 45% в мае.

Остается приблизительно одинаковым и число тех, кто намерен вакцинироваться, учитывая страну происхождения вакцины: в феврале это было 18% респондентов, в а мае – 20%.

В то же время число тех, кто хочет вакцинироваться несмотря ни на что, увеличилось с 8% до 13% соответственно.

Опрос проводился "Украинским институтом будущего" (UIF) в мае 2021 года, опрошено 2400 респондентов на территории всей Украины. Погрешность выборки не превышает 2%.

Теги: #коронавирус
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