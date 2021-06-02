Пресс-конференции

12:19 02.06.2021

Укрэксимбанк выставил 16 объектов недвижимости на продажу через OpenMarket на сумму 1 млрд грн

2 мин читать

Киев. 2 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Государственный Укрэксимбанк (Киев) начал продажу непрофильных активов, полученных в качестве погашения задолженности по неработающим кредитам (NPL), в частности выставил на продажу 16 лотов с недвижимостью в Киеве и областных центрах общей стоимостью 1 млрд грн, сообщил директор департамента реструктуризации и взыскания банка Олег Лазовский.

"Впервые в истории Укрэксимбанка он начинает продажу непрофильных активов. Это преимущественно недвижимое имущество, которое банк получил за счет погашения задолженности по проблемным кредитам на протяжении 10 лет. (...) 16 лотов уже выставлено на "СЕТАМ" на сумму более 1 млрд грн", – сказал он в ходе конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина".

По словам Лозовского, указанные объекты были приобретены банком в собственность еще в 2009-2013 гг., однако банк не принимал меры по их реализации.

Управляющий партнер Национальной электронной биржи Евгения Божко отметила, что из 16 объектов шесть находится в Киеве, а остальные расположены в областных центрах Украины, в том числе в Николаеве, Днепре, Ужгороде, Полтаве, Хмельницком и Чернигове. 

"В нашем пуле активов по Киеву целых три памятника архитектуры. (...) Одним из памятников архитектуры является объект площадью 5,4 тыс. кв. м в самом центре Подола. (...) В настоящее время это офисный центр", – сказала Божко.

По ее словам, еще два памятника архитектуры находятся в центре Киева, недалеко от Майдана Независимости, и имеют трехвековую историю. Окна одного из зданий выходят на улицу Малая Житомирская, второго – на Софиевскую площадь, отметила Божко.

Она указала, что торги по продаже 16 лотов пройдут 29 июня через электронную площадку OpenMarket государственного предприятия "СЕТАМ" и прием заявок уже стартовал.

Лозовский добавил, что Укрэксимбанк будет проводить такие аукционы в дальнейшем.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (246,877 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:39 19.05.2021
"Метинвест" договорился с Укрэксимбанком о реструктуризации задолженности на 1,5 млрд грн недавно приобретенного Ш/у "Покровское"

"Метинвест" договорился с Укрэксимбанком о реструктуризации задолженности на 1,5 млрд грн недавно приобретенного Ш/у "Покровское"

12:48 15.05.2021
"Укрэксимбанк" выдаст КРРТ кредит на 490 млн грн под госгарантии на строительство Multiplex MX-7

"Укрэксимбанк" выдаст КРРТ кредит на 490 млн грн под госгарантии на строительство Multiplex MX-7

15:44 29.04.2021
"Укрэнерго" получило 4 млрд грн от "Укрэксимбанка" в рамках кредита под госгарантии для погашения долгов перед "ГарПоком"

"Укрэнерго" получило 4 млрд грн от "Укрэксимбанка" в рамках кредита под госгарантии для погашения долгов перед "ГарПоком"

12:57 05.03.2021
ЕИБ предоставит Укрэксимбанку дополнительные EUR 20 млн для кредитования МСБ

ЕИБ предоставит Укрэксимбанку дополнительные EUR 20 млн для кредитования МСБ

14:08 04.03.2021
"Сентравис" привлекает в Укрэксимбанке EUR35 млн на финансирование инвестпрограммы

"Сентравис" привлекает в Укрэксимбанке EUR35 млн на финансирование инвестпрограммы

20:08 03.03.2021
Укрэксимбанк погасил еврооблигации на 4,05 млрд грн

Укрэксимбанк погасил еврооблигации на 4,05 млрд грн

12:45 11.02.2021
Ощадбанк и Укрэксимбанк в ноябре-декабре выделили почти 900 млн грн кредитов шести городам

Ощадбанк и Укрэксимбанк в ноябре-декабре выделили почти 900 млн грн кредитов шести городам

15:10 04.01.2021
Укрэксимбанк предоставил почти 3 млрд грн финансирования на строительство ГП "Антонов" трех самолетов Ан-178 для армии

Укрэксимбанк предоставил почти 3 млрд грн финансирования на строительство ГП "Антонов" трех самолетов Ан-178 для армии

16:55 04.12.2020
Укрэксимбанк продает сеть супермаркетов "Амстор" за 283,5 млн грн

Укрэксимбанк продает сеть супермаркетов "Амстор" за 283,5 млн грн

14:47 11.11.2020
Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

Укрэксимбанк выкупил свои еврооблигации на $300 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Укрэксимбанк выставил 16 объектов недвижимости на продажу через OpenMarket на сумму 1 млрд грн

В Украине необходимо построить систему профилактики орфанных заболеваний – мнение

В Украине наступает эпоха неопределенности - политолог

Адвокаты Порошенко направили письмо в редакцию "Бигус Инфо" из-за целенаправленной информкампании против пятого президента Украины

Адвокаты Порошенко направили письмо в редакцию "Бигус Инфо" из-за целенаправленной информационной кампании против пятого президента Украины

Защита Порошенко отвергает обвинение в затягивании ознакомления с материалами дела о назначении Семочко

Зеленский смог стать центром власти и начинает вести себя как монарх - политологи

К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украинская политика в мае: далеко ли до кульминации обострения?"

Более 30% украинцев считают Медведчука наносящим наибольший вред Украине из числа олигархов – исследование

Почти половина украинцев считает, что Медведчук должен понести максимальное уголовное наказание – опрос UIF

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА