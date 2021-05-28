В Украине наступает эпоха неопределенности - политолог

Киев. 28 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что в Украине наступает эпоха неопределенности и ускорения кризисных процессов.

"У нас наступает эпоха неопределенности, эпоха ускорения социально-политического и экономического кризиса. И в какой-то мере - деконструкция украинской политической машины", - сказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В свою очередь, политолог, соучредитель Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" Олег Саакян считает, что из-за недореформированности в стране происходит распад институций.

По словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, в Украине, как и по всех государствах б.СССР, заканчивается постсоветский этап развития государственности.

"Вопрос только в том, каковы методы ревизии и куда входить, ведь с постсоветского этапа можно выйти в разные режимы, типы олигархической системы… В Украине это достаточно реальный, хоть и олигархический, демократический консенсус… Можно выйти к новому демократическому консенсусу. Вопрос, как выйти и не делаем ли мы через эту деолигархизацию централизацию олигархизации", - сказал он.