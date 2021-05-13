Абсолютное большинство украинцев выступают против продажи земли и за референдум - социологи

Киев. 13 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Граждане Украины боятся, что землю скупят иностранцы, и именно это является одной из основных причин, почему две трети избирателей на "земельном референдуме" проголосуют против распродажи земли, который сейчас воплощает власть.

Об этом во время круглого стола "Отношение украинцев к рынку земли" в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Комментируя результаты обнародованного накануне исследования, которое его компания провела в конце апреля, социолог напомнил, что 77% жителей поддерживают референдум против распродажи сельскохозяйственной земли, а 75% - намерены принять участие в нем.

"Мы спросили очень четко - как бы Вы проголосовали на референдуме по такому вопросу: "Поддерживаете ли Вы введение в Украине рынка купли/ продажи земель с/х назначения?" И мы видим, что за введение рынка земли проголосовали бы 36%, против - 64%. Две трети против, треть – за", - констатировал Антипович.

По его словам, украинцев особенно пугает намерение разрешить покупку украинской земли иностранным гражданам и компаниям - против этого выступают 79% процентов опрошенных.

"Страх, что землю выкупят иностранцы являются одним из основных факторов, вызывающих большое сопротивление или большую неподдержку украинцами идеи распродажи земли, и здесь нет разницы между жителями Запада или Востока, или респондентами из разных возрастных категорий", - подытожил социолог.

Планируется, что рынок земли в Украине должен заработать уже с 1 июля 2021 года.

Участники мероприятия напомнили, что недавно принятые голосами монобольшинства изменения в Земельный кодекс разрешили продавать украинскую землю иностранцам, отменили запрет на продажу особо ценных земель и предоставили преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых.

При этом, парламентская фракция партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая единственной в Раде не дала ни одного голоса ни за один "земельный" закон, сейчас занимается организацией всеукраинского референдума в защиту земли.

Команда Тимошенко уже открыла специальную горячую линию и назначила на 22 мая собрание инициативной группы, которая уже насчитывает более 12 тысяч человек.