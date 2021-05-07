Пресс-конференции

14:43 07.05.2021

PMI в 2021г продолжит развивать направление бездымной табачной продукции в Украине – новый гендиректор

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Назначенный 5 мая генеральным директором табачной компании Philip Morris International Inc. (PMI) Яцек Ольчак положительно оценивает темпы перехода украинских пользователей к бездымной табачной продукции.

"Я очень доволен темпами (перехода пользователей на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) – ИФ). Надеюсь, что мы сможем продолжать этот процесс. В Украине в 2017 году было более 8 млн курильщиков. На сегодняшний день более 1 млн из них уже перешли на наш бездымный продукт IQOS", - сообщил он на онлайн-пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Ольчак выразил надежду, что украинский парламент в 2021 году одобрит изменения в порядок налогообложения бездымной продукции (с начала года ставка акциза на ТИЭН выросла на 320%, сравнившись со ставкой для сигарет - ИФ). Он полагает, что сигареты и ТИЭН не должны облагаться одинаковым акцизным налогом, поскольку они не являются равнозначными продуктами.

"Регулирование должно способствовать переключению курильщиков на менее вредные альтернативы, такие как ТИЭН, а не возврату пользователей систем нагревания табака назад, к сигаретам", - отметил он.

Ольчак также уточнил, что в Украине, как и во многих других странах, существует определенный градус "антитабачной истерии", пытающейся с помощью административных мер сократить количество курильщиков, но при этом имеющий нулевую эффективность.

"После пяти лет моей работы по продвижению снижения вреда от табачных изделий и расширению доступа к альтернативным продуктам, я пришел к выводу, что такие организации просто еще больше запутывают данную проблему, чем ее разрешают", - заявил Ольчак.

По данным на сайте компании, 56-летний Ольчак с 2018 года занимал должность главного операционного директора PMI. В компании работает с 1993 года, имеет степень магистра экономики Лодзинского университета (Польша). Его предшественник Андре Каланцопулос перешел к исполнению обязанностей исполнительного главы совета директоров PMI.

Принимая свое назначение на пост гендиректора, Ольчак обязался ускорить переход PMI к будущему без табачного дыма, о котором было объявлено в 2016 году. Компания сосредоточена на разработке, научном обосновании и ответственной коммерциализации бездымных продуктов, которые менее вредны, чем курение, с целью как можно скорее заменить ими сигареты.

По данным PMI, в планах - в 2025 году получать более половины выручки от продаж продукции, не связанной с сигаретами. В первом квартале 2021 года доля такой продукции составила 28%.

Согласно данным компании, по состоянию на 31 марта 2021 года бездымная продукция реализуется на рынках 66 стран или ключевых городов.

Philip Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках и продает их в 180 странах.

"Филип Моррис Украина" работает более 20 лет, владеет табачной фабрикой в Харьковской области.

Отгрузка сигарет PMI в Украине в 2020 году снизилась на 4,3% по сравнению 2019 годом в связи с общим падением рынка, которое удалось частично компенсировать увеличением доли рынка ТИЭН.

Украина в феврале 2016 года стала одним из первых рынков в мире наряду с Японией, Швейцарией и Италией, представивших совершеннолетним курильщикам бездымную систему нагревания табака IQOS. В основе устройства лежит технология HeatControl, особенность которой заключается в том, что iQOS не сжигает, а нагревает табак в пределах строго контролируемого температурного режима.

"Филип Моррис Украина" в марте 2021 года прогнозировала снижение легального рынка табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН) в 3,1 раза по сравнению с предыдущим годом – до 1,5 млрд шт. по причине повышения акцизного налога на эти изделия с января 2021 года на 320%.

Компания поддержала внесение изменений в закон №4278, предлагающих повышение акциза на ТИЭН на 200% с его дальнейшим ростом на 30% в 2022-2025 годах вместо однократного повышения на 320%. Изменения в виде поправки №55 были поддержаны в феврале парламентским комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В настоящее время они находятся на рассмотрении депутатов.

Теги: #гендиректор #пресс_конференция #philip_morris
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