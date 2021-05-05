В Раду проходят 4 партии: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" - опрос

Киев. 5 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Четыре партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" могут пройти в парламент.

Таковы результаты опроса "Украинской социологической группы", презентованные на онлайн пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Партию "Слуга народа" готовы поддержать 21,2% респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором; ОПЗЖ поддерживают 18,5% опрошенных, "Европейскую солидарность" – 16,6%, "Батькивщину" – 12,7%.

За "Силу и честь" готовы проголосовать 4,7%, "Украинскую стратегию Гройсмана" – 4,4%, "Свободу" – 3,9%, "Голос" – 3,4%, Партию Шария – 3,1%, Радикальную партию Олега Ляшко – 2,8%.

Опрос проведен 27 апреля – 2 мая 2021 года во всех областях Украины, кроме Крыма и оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 1220 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Методом индивидуального интервью face to face по месту проживания респондентов (на дому). Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.