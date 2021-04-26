В Раду уверенно проходят 4 партии – UIF

Киев. 26 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Политическая партия "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" уверенно проходят в Верховную Раду.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования на тему "Как война и коронавирус влияют на рейтинги политиков", проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп" с 9 по 18 апреля и презентованным в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По данным социологического исследования, если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, 19% респондентов, которые определились и пойдут на выборы, отдали бы голоса за партию "Слуга народа", 18% за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 16% за партию "Европейская солидарность", 14% за партию "Батькивщина", 6% - за партию "Сила и честь".

Лидерами в антирейтинге партий являются "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Европейская солидарность". Соответственно 22% и 20% респондентов не готовы за них голосовать. При этом 12% не готовы отдавать голоса на парламентских выборах за партию "Слуга народа".

Большинство граждан (72%) заявляют о своем желании голосовать на парламентских выборах. Еще 23% не имеют такого намерения, 5% не смогли ответить.

Среди тех, кто не намерен голосовать на парламентских выборах, треть мотивируют это тем, что не верят в решающую роль своего голоса, и еще каждый пятый не видит достойных доверия политических сил.

Социологическое исследование проводилось методом face-to-face по структурированной интерактивной анкете. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.