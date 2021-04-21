Наращивание войск РФ на границах несет угрозу нападения, считают 45% опрошенных украинцев

45% украинцев считают, что наращивание силы со стороны РФ на границах с Украиной свидетельствует о существовании реальной и серьезной угрозы нападения России/ввода российских войск на территорию Украины, свидетельствуют данные социологического исследования об отношении украинского общества к эскалации конфликта на Донбассе, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп".

По данным исследования, которое были презентовано в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, 27% опрошенных ответили, что наращивание количества российских войск у границ Украины - это торг со стороны России, и ввод российских войск возможен сейчас, если Россия не получит желаемого политического результата, 7% - что Россия "бряцает" оружием, реальной угрозы не существует, 3% - что российская власть пытается поднять свой рейтинг среди российских избирателей в преддверии парламентских выборов осенью этого года, 5% - что никакой угрозы нет, это результат информационной политики со стороны украинской власти и СМИ.

Новость о том, что РФ наращивает силы на границах с Украиной, слышало подавляющее большинство респондентов - 81%, еще 14% - слышали новость, но не осведомлены о деталях, только 5% - не слышали вообще данной новости.

50% респондентов отмечает, что основная причина стягивания войск со стороны власти РФ - это желание аннексировать большую часть Украины, с захватом Северо-Крымского канала для возможности подачи воды в оккупированный Крым.

31% из взявших участие в исследовании указал, что в случае введения Россией войск в Украину ожидается длительный военный конфликт, в результате которого Россия потерпит поражение. 11% считают, что будет молниеносное вторжение, в результате которого украинские войска будут разбиты, 10% - что будет молниеносное вторжение, в результате которого российские войска будут уничтожены, 10% - что будет длительный военный конфликт, в результате которого Украина потерпит поражение, 28% - не имеют однозначного мнения по этому вопросу.

51% опрошенных подчеркнул, что в данной ситуации (эскалации/подтягивания войск на границы и угрозы вторжения) лучшим решением со стороны власти Украины может быть усиление своих границ военным контингентом, полная милитаризация, мобилизация, активизация создания территориальной обороны, подготовка к отбиванию нападения. 48% выступают за поиск партнеров и военной помощи на Западе, 38% - за усиление поисков дипломатических путей решения конфликта, инициирование нового переговорного процесса, целью которого должно стать усиление давления на Россию, 23% - за активизацию переговорных процессов непосредственно с Россией для поиска возможных компромиссов, 2% - за принятие условий России (полную капитуляцию), 2% - никак не реагировать, угрозы не существует.

6% респондентов разделяют мнение, что санкции Запада относительно России являются эффективными и достаточно сдерживающими российскую власть, 42% указали, что санкции эффективны, но недостаточны, чтобы сдержать агрессию России против Украины, 32% - что санкции малоэффективны, Россия не реагирует на них и изменять свою политику относительно Украины не будет, 9% - что санкции только раздражают власть России и могут иметь обратное влияние на политику России относительно Украины.

Опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно неподконтрольных территорий части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым, в нем приняли участие 1148 респондентов.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса по интерактивной структурированной анкете, ссылка на которую отправлялась потенциальным респондентам из базы данных. Выборка - многоступенчатая, комбинированная - пропорционально стратифицированная по регионам, с квотным скринингом на ступени отбора респондента.

Выборка репрезентирует взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 3,5%.