Большинство украинцев считают развитие событий в стране неправильным - соцопрос

Киев. 22 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 69% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении и лишь 16% считают, что в правильном, свидетельствуют данные проведённого Украинским институтом будущего (UIF) социологического опроса, презентованные на брифинге в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Отмечается, что количество негативных оценок направления движения Украины за предыдущий месяц уменьшилось на 5%, а количество положительных оценок увеличилось на 2%.

Кроме того, 56% респондентов уверены, что события развиваются в неправильном направлении не только в целом по стране, но и в их области, ещё 51% считают, что в их населённом пункте.

При этом, негативно настроенных в отношении развития событий в стране - 61% молодых людей от 18 до 24 лет и 71% людей свыше 55 лет.

Наиболее актуальными проблемами в Украине респонденты назвали низкий уровень зарплат и пенсий (37%), коррупцию (34%), высокие коммунальные тарифы (33%), военный конфликт на Донбассе (31%), рост цен (25%), безработицу (24%), пандемию коронавируса (20%), качество медицинских услуг и цены на лекарства (18%), непрофессионализм власти (16%), состояние дорог (14%).

Как отмечается, за месяц уровень недовольства населения относительно проблемы высоких тарифов упал на 6%.

При этом, только для 27% респондентов с западной части Украины заявили, что для них актуальна проблема высоких коммунальных тарифов менее актуальной на Западе.

Согласно социологическим данным, 34% украинцев в течение последнего года задумывались над тем, чтобы уехать за границу на заработки или на постоянное место жительства. При этом 64% не задумывались об этом, 2% затруднились с ответом.

Среди тех, кто хотел бы уехать за границу, 65% предпочли бы страны ЕС, 10% - США, 9% - Канада. Лишь 4% респондентов выбрали бы Россию и 2% - другие, кроме России, страны СНГ.

Абсолютное большинство респондентов (79%) не слышали о инициированном Зеленским законопроекте о налоговой амнистии, который предусматривает единовременную выплату в бюджет (5%) ранее необлагаемых доходов. 18% респондентов ответили, что слышали, но не знают подробностей и лишь 3% хорошо осведомлены об инициативе.

При этом, 27% уверены, что инициатива президента коснется только людей со средним и небольшим доходом, 26% считают, что данное предложение неприемлемо доля населения и 20% не смогли ответить.

Социологическое исследование проводилось с 3 по 13 марта 2021 года среди 2 400 респондентов старше 18 лет по всей Украине (за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым) методом "face-to-face" по структурированной интерактивной анкете. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.