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12:26 22.03.2021

За Зеленского готовы снова голосовать 29% опрошенных украинцев

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Каждый третий опрошенный украинец (34%) доверяет действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, а 29% готовы отдать за него свой голос, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого с 3 по 13 марта Украинским институтом будущего (UIF), представленные на брифинге в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

При этом отмечается, что рост доверия к Зеленскому за месяц вырос на 5%.

В то же время, уровень недоверия к действующему президенту остаётся по-прежнему высоким и составляет, согласно данным исследования, 62%.

Среди других политических деятелей наибольшим уровнем доверия пользуются спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков - 26% респондентов (соответственно не доверяют 57%), сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – "За жизнь" депутат "(ОПЗЖ) Юрий Бойко – 22%, (соответственно не доверяют 66%), глава партии "Батькивщина", нардеп Юлия Тимошенко – 19% (соответственно не доверяют 77%), министр здравоохранения Максим Степанов – 18% (соответственно не доверяют 68%), министр внутренних дел Арсен Аваков – 18% (соответственно не доверяют 73%), лидер партии "Европейская солидарность", нардеп Петр Порошенко – 17% (соответственно не доверяют 78%), один из лидеров партии "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук – 16% (соответственно не доверяют 73%), премьер-министр Денис Шмыгаль – 14% (соответственно не доверяют 71%), глава Офиса президента Украины Андрей Ермак – 12% (соответственно не доверяют 64%), блогер Анатолий Шарий – 9% (соответственно не доверяют 64%).

Опрос проводился среди 2 400 респондентов старше 18 лет по всей Украине (за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым) методом "face-to-face" по структурированной интерактивной анкете. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.

Теги: #зеленский #опрос
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