Глава "Глуско-Украина" ожидает длительного простоя работы АЗС Glusco

Киев. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Генеральный директор ООО "Глуско-Украина" Борис Ганджа ожидает длительного простоя работы сети АЗС Glusco параллельно с многомесячными судебными разбирательствами с правоохранительными органами, которые обвиняют компанию в контрабанде, неуплате налогов и продаже некачественного топлива.

"Когда против тебя работает вся государственная машина – это (быстро вернуться к работе - ИФ) сделать будет достаточно тяжело. У нас нет ни малейшего понимания, когда станции заработают", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Ганджа считает, что масштаб проведенных правоохранителями обысков на объектах компании свидетельствуют о политическом аспекте, тогда как за основу при обысках и закрытии взято старое дело.

"В четверг, 11 марта, к нам пришло 1,2 тыс. "инвестнянь"(…) В нашем понимании произошел полный правовой нигилизм. Решением районного суда города Харькова полностью останавливается деятельность компании, в которой работает свыше 2 тыс. работников и которая оплачивает ежегодно не менее 3 млрд грн различных налогов", - отметил он.

В этой связи Ганджа выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский примет руководство компании и выслушает его позицию и аргументы.

По его словам, пока рано говорить о возможности обращения в международные инстанции, поскольку сначала надо отстоять свою правоту в украинских судах. "Для того чтобы пойти в международные суды, необходимо пройти все инстанции украинских судов. К сожалению, это будет долгий путь", - отметил он.

Глава "Глуско-Украина" оценивает в настоящее время из-за простоя ежедневные убытки предприятия в 2-3 млн грн, но компания постарается до последнего удержаться от увольнения своих сотрудников.

Ганджа добавил, что компания поставляла горючее более 400 корпоративным клиентам и никогда не получала претензии насчет его качества. Среди крупных клиентов он назвал "Киевпасстранс", "Киевский метрополитен", "Укрзализныцю", "Укрпошту", "Центрэнерго", Управление СБУ и другие.

Гендиректор отметил, что с каждым клиентом будет проведен полный расчет, и компания намерена выполнить все свои обязательства, как только бизнес будет разблокирован.

Ганджа уточнил, что с момента покупки в 2018 году у "Роснефти" сети АЗС в Украине Glusco реконструировала около 60 АЗС, а в планах на 2021 год была модернизация еще 20 станций. В 2019 и 2020 году компания инвестировала по 300 млн грн в модернизацию своей сети.

Как сообщалось, 11 марта пресс-центр СБУ сообщил о разоблачении масштабной махинации по теневой реализации некачественных нефтепродуктов, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

В рамках уголовного производства задокументировано организацию масштабной противоправной схемы оборота и реализации некачественных нефтепродуктов.

Было проведено более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, на семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в двух отделах таможенного оформления.

Ряд СМИ связали масштабные обыски на объектах сети Glusco с предполагаемой связью ее бенефициаров с народным депутатом Виктором Медведчуком.

Розничная сеть АЗК Glusco в Украине насчитывает 127 автозаправочных комплексов и шесть нефтебаз.

Согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, учредителями ООО "Глуско Украина" являются компании Glusco Energy Limited и Glusco Energy Management Company Limited (обе - Кипр). Конечный бенефициарный владелец - гражданин Израиля Нисан Моисеев.