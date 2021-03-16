Решения о санкциях не должны использоваться для преследования политических и общественных деятелей – заявление бывших политзаключенных

Киев. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Бывшие украинские политзаключенные, основатели движения "Освобождение заключенных" призывают власть воздержаться от дискредитации и преследования политических и общественных деятелей на волне верных решений о введении санкций против пророссийских телеканалов и политиков.

"Искренне и беспрекословно поддерживаем те действия власти, которые действительно направлены на разрушение и неотвратимое искоренение разветвленной преступной сети, построенной и введенной в Украине страной-агрессором - Российской Федерацией… Призываем президента Владимира Зеленского… к государственной мудрости… Правильные и необходимые решения, направленные на закрытие пророссийских телеканалов и других СМИ, внедрения санкций в отношении промосковских политиков - коллаборационистов внутри страны, во-первых, требуют внедрения законодательного обоснования, во-вторых, ни в коем случае не должны использоваться как формальный повод для уголовного и санкционного преследования политических и общественных лидеров, личностей, которые безусловно доказали свою преданность идеалам украинского государства, однако ведут свою деятельность в оппозиции к курсу действующей власти", - говорится в тексте обращения, которое озвучил во вторник на пресс-коференции в агентстве "Интерфакс-Украина" бывший политзаключенный Владимир Балух.

В обращении отмечается недопустимость приоритета "перманентных политических соревнований и борьбы за рейтинги" над государственными интересами.

"Мы также выступаем категорически против и осуждаем попытки власти использовать негативный образ откровенного коллаборанта Медведчука с целью дискредитации личностей, которые олицетворяли власть в сверхтяжелые времена начала войны, кровопролитных военных действий… в частности пятого президента Украины Петра Порошенко", - подчеркивается в обращении.

Балух уточнил, что необходимо принять закон о коллаборации. "Каждый, кто осуществляет свою деятельность, получая "грязные деньги", заработанные на нашей с вами крови, должен знать, что наказание будет необратимым", - подчеркнул он.

Бывший политзаключенный Евгений Панов в свою очередь добавил, что полностью поддерживая обращения, призывает главу государства "прекратить политические преследования.

"В то время как патриотам Украины необходимо объединяться, мы начинаем воевать "со своими". У нас есть более сильный враг на восточной границе, с которым надо воевать. Почему люди, которые защищали Украины на фронте… сейчас сидят за решеткой", - сказал он.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз подчеркнул, что складывающаяся ситуация "расшатывает борьбу политзаключенных, которые находятся в колониях РФ".

"Не надо достоинство и борьбу наших политзаключенных, которые находятся в руках врага, нивелировать", - добавил он.