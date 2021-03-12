Проверка обстоятельств голосования по "Харьковским соглашениям" прежде всего ударит по Порошенко и Литвину – политологи

Поручение Совета национальной безопасности и обороны Службе безопасности Украины провести проверку обстоятельств голосования депутатов по вопросу ратификации "Харьковских соглашений" является, прежде всего, ударом в отношении бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина и пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Скорее, тут первый удар по Литвину, который собирался быть пожизненно проректором Киевского государственного университета, и потому что он - один из тех, который первый участвовал в ратификации договора. И, естественно, это удар по Порошенко. Это знаменитый план Офиса президента. У них сейчас где-то 25% (рейтинга – ИФ). Они прекрасно понимают, что идти на выборы надо хотя бы с 30%. Для этого нужно расколоть правый и левый фланг, фланговые партии. Нужно "поделить Порошенко" на "секту Порошенко" и на украинских националистов", - сказал Небоженко во время круглого стола в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Традиционная непредсказуемость украинской политики - новые сюжеты в марте".

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отметил, что "никакие посредники со среды бывших президентов или топовых политиков Зеленскому не нужны, поэтому решение СНБО относительно проверки голосования депутатов в 2010 году относительно ратификации "Харьковских соглашений" является ударом по предыдущему составу элиты власти, в том числе Порошенко".

"Не исключаю, что во многом эти решения принимаются не только для того, чтобы ударить по левобережному флангу украинской политики, или по пророссийскому флангу, но и так подбираются методично, постепенно к Порошенко. Кольцо сжимается, его окружают все время какими-то решениями. И вроде бы напрямую это не связано, но отзвуки этих решений СНБО медийно перебрасывают на предыдущего президента", - считает Карасёв.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Служба безопасности Украины проверит обстоятельства голосования в 2010 году по ратификации "Харьковских соглашений", при наличии оснований будут открыты уголовные производства по статье о госизмене по отношению к народным депутатам VI-го созыва. "Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким способом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть (производства) по 111 ст. УК (госизмена) к соответствующим лицам", - сказал Данилов 11 марта на брифинге в Киеве по окончании заседания СНБО.