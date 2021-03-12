Пресс-конференции

15:58 12.03.2021

Специалистов АРМА следует включать в уголовные производства для эффективной работы – и.о. главы Агентства

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Киев. 12 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) выступают за привлечения специалистов АРМА к расследованию уголовных производств.

Как рассказал в пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в.и.о. главы АРМА Виталий Сигидин, функции и полномочия АРМА требуют законодательного урегулирования.

Так, по его словам, следует ввести процедуру планирования перед арестом активов.

"Это включение АРМА как потенциального участника уголовных производств… АРМА при помощи функции розыска и выявления активов могла бы помочь найти намного большее количество активов, на которые можно наложить арест", - пояснил он.

В дальнейшем, как подчеркнул Сигидин, при привлечении специалистов АРМА к группе прокуроров, которые расследуют уголовное производство, можно было бы корректно отработать ходатайство для суда для дальнейшего управления арестованными активами.

Также он обратил внимание на необходимость разблокирования процедуры реализации активов и упорядочивания отбора управителей для кризисных активов.

"Еще одна наша функция – это ведение реестра арестованных активов. Несмотря на то, что практически все расходы на реестр в предыдущем году были по сути секвестированы, мы смогли много чего сделать, и работа над реестром велась нашими силами. Надеюсь, что в этом году, если мы будем иметь надлежащее финансирование, мы запустим реестр в полноценную промышленную эксплуатацию, интегрируем его в другие реестры и базы", - подчеркнул Сигидин.

Говоря о достижениях в работе АРМА в прошлом году, и.о. главы Агентства отметил, что была обеспечена прозрачная политика управления активами.

"Конкурсы для бизнеса по управлению активами стали публичными, а информация о действующих управляющих активами стала полностью открытой", - сказал он.

Также Сигилин отметил, что АРМА обеспечила самые высокие поступления в бюджет, несмотря на отсутствие финансирования на развитие АРМА.

"Управленческая деятельность бизнеса в прошлом году дала возможность значительно увеличить чистые поступления. И мы эту тенденцию видим и сейчас. В 2020 году мы перечислили в бюджет более 15 млн грн, а за два месяца этого года было обеспечено 40% поступления в бюджет в 2020 году", - подчеркнул в.и.о. главы АРМА.

Теги: #арма
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