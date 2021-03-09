Пресс-конференции

17:04 09.03.2021

На Прикарпатье связанные с Коломойским компании нанесли многомиллионные убытки госбюджету – эксперт

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Киев. 9 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Связанная с бизнесменом и бывшим главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским строительная компания "ООО "ПБС", выполняя дорожные подряды в рамках "Большого строительства" в Ивано-Франковской области, существенно завышала расценки на материалы и работы, принося государственному бюджету многомиллионные убытки, заявила эксперт, член волонтерского десанта Минобороны (2014-2016) Нелли Стельмах во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что только на 5 контрактах строительства дорог на Прикарпатье, которые проанализировали эксперты инициативе CoST Ukraine, компания, которая входит в орбиту партнера олигарха Коломойского Александра Шевченко, нанесла возможных убытков бюджету на сумму 374 миллионов грн.

"Мы исследовали вопрос монополизации закупок в Ивано-Франковской области и увидели, что часть компании ООО "ПБС" в договорах закупок Ивано-Франковской области выросла в деньгах почти в шесть, а в процентном отношении в три раза. Если мы видим, что в 2018 году примерно 9% денег от общей суммы закупок получала компания "ПБС", в 2019 году это было уже 22%. Но вопиющая ситуация у нас в 2020 году, когда компания ПБС получила более 34% средств публичных договоров. Это то, что отражено в системе Прозорро", - отметила Стельмах.

Она подчеркнула, что компания постоянно завышала стоимость материалов и работы, в то время как другие компании их не повышали, а некоторые даже снижали.

"Если мы сравним контракты, которые указаны в системе Прозорро 2019 и 2020 годов, мы видим, что некоторые позиции выросли в два с половиной - три раза. Если мы сравниваем договор 2019 и договор 2020 года, мы видим, что дорожные знаки выросли от 2 до 2,5 раз, а щиты опалубки почти в 3 раза. Такой рост цен, если умножить на объемы контрактов в 2020 году, только на этом контракте - это 18 млн гривен. Если бы наше государство покупало за эти 18 млн гривен кислородные концентраторы, которые очень нужны Ивано-Франковской области, мы могли бы купить где-то 600 концентраторов", - отметила эксперт.

Теги: #коррупция
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