Почти половина украинцев разговаривают в быту только на украинском языке – соцопрос

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Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 48,4% населения Украины предпочитают общаться дома на украинском языке, свидетельствуют данные социологического опроса респондентов, проведённого центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля, презентованные в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

При этом, 23,9% общаются на двух языках: украинском и русском. В свою очередь, исключительно русский язык в кругу семьи используют 27,3% респондентов. Ещё 0,4% опрошенных разговаривают в быту на другом иностранном языке.

При этом 40,5% респондентов хотели бы читать печатные издания на украинском языке, для 38,3% не имеет значения, на украинском или русском языках, 19,4% предпочли бы читать на русском языке.

Что касается просмотра телевизионных программ, выпусков новостей, просмотра фильмов, концертов и прямых трансляций, то 40,5% предпочти бы смотреть на украинском языке, для 38,2% не имеет значения на украинском или русском языках, а 19,4% смотрели бы на русском языке.

В свою очередь, 50,4% респондентов поддерживают запрет российских телеканалов как необходимый для защиты государства, 41,5% считают запрет телеканалов ошибочным шагом, 8,1% затруднились с ответом.

44,1% украинцев поддерживают запрет российских артистов и отдельных российских фильмов, 46,9% считают, что такой запрет приводит к ограничению прав граждан, 9% затруднились с ответом.

Запрет российских социальных сетей поддерживают 47,2% респондентов, не поддерживают 42,6%, затруднились с ответом 10,2% опрошенных.

Также, по данным социологического исследования, для 63,8% украинцев источником получения общественно-политической информации являются украинские телевизионные каналы, 56,8% получают информацию из социальных сетей, 46,8% - из украинских интернет-изданий, 15% - из Телеграм-каналов, 11,3% - из радио, 11,1% - из печатных газет и журналов, 8,6% - из российского телевидения, 3% - из европейских СМИ, 1,6% из российских социальных сетей и иных источников.

Отмечается, что в восточных (61,4%), южных (56,6%) регионах Украины, а также на подконтрольной правительству части Донбасса (63,7%) люди предпочитают получать общественно-политическую информацию из социальных сетей, что является более высоким показателем, чем в остальных регионах Украины.

Социологический опрос проводился центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.