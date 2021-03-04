Пресс-конференции

16:23 04.03.2021

Почти половина украинцев выступают за выполнение властью Минских соглашений по Донбассу - соцопрос

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Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 45,3% населения Украины считают необходимым выполнение Украиной Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого Центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля.

Согласно данным исследования, результаты которого были презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, 28,7% респондентов выступают за то, чтобы Украина вышла из переговорного процесса, 26% опрошенных затруднились ответить.

В числе решений проблемы оккупированных территорий 32,6% украинцев рассматривают такой вариант, как предоставление этии территориям особого статуса и автономию в составе Украины, 27,2% признают необходимость изоляции ОРДЛО, 22,1% считают необходимым продолжение боевых действий до полного восстановления Украиной контроля над оккупированными территориями, а 18,1% затруднились ответить.

В вопросе преодоления военного конфликта 64,8% украинцев видят необходимость продолжения Украиной прямых переговоров с Российской Федерацией. 25,6% не видят такой необходимости. 9,6% затруднились с ответом.

При этом о необходимости переговоров с представителями ОРДЛО в целях установления мира на Донбассе заявили 48,2% украинцев, 41,7% не видят в этом смысла. 10,1% затруднились ответить.

Социологический опрос проводился Центом "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.

Теги: #соцопрос #донбасс
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