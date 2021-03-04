Подавляющее большинство украинцев считают повышение тарифов в стране необоснованным – соцопрос

(расширенная, добавлен 3-6 абзац)

Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 86,4% населения Украины считают повышение тарифов на газ, тепло и отопление с 1 января 2021 года необоснованным и не соответствующим текущей экономической ситуации в стране, свидетельствуют данные социологического опроса респондентов, проведённого центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля, презентованные в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Так, 7,5% украинцев поддерживают повышение тарифов в условиях текущей экономической ситуации в стране. 6,1% респондентов затруднились ответить.

При этом именно рост тарифов на коммунальные услуги 82,3% украинцев расценивают наиболее важной проблемой в стране.

Отмечается, что 76,4% украинцев не поддерживают взятые перед МВФ Украиной обязательства по внедрению рыночных цен на газ, тепло и отопление, 13,1% поддерживают, 10,5% не смогли ответить.

В свою очередь, 81,% респондентов считают главной проблему повышения цен и инфляции, 79,6% - падение экономики, 76,7% - военный конфликт на Донбассе, 69,9% - безработицу, 66,7% - коррупцию, 64,9% - обогащение олигархов, 62,4% - рост налогов и сборов, 60,7 – недостаточный уровень профессионализма власти, 58,6 – социальную несправедливость, 58,4 – темпы реализации реформ в стране.

Как показывает социология, 77,1% населения Украины, преимущественно с южных, восточных регионов и Донбасса, уверены, что страна движется в неправильном направлении, 22,9%, преимущественно с центральных и западных регионов, считают, что в правильном.

Социологический опрос проводился центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.