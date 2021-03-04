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15:52 04.03.2021

Более 20% украинцев поддержали бы партию "Слуга народа" на парламентских выборах – соцопрос

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Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 21,9% населения Украины проголосовали бы за президентскую партию "Слуга народа" на парламентских выборах, если бы они состоялись в течение ближайшей недели, свидетельствуют данные социологического опроса респондентов, проведённого центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля, презентованные в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

При этом, среди тех, кто определился и пойдёт на выборы, 21,3% отдали бы свой голос за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", 15% - за партию "Европейская солидарность", 11,3% - за "Батькивщину", 4,9% - за партию "Сила и честь".

Таким образом, представительство в Верховной Раде распределилось бы следующим образом: 143 голоса у партии "Слуга народа", 132 голоса у партии "Оппозиционна платформа – "За жизнь", 100 голосов у партии "Европейская солидарность" и 75 голосов у партии "Батькивщина".

По мнению 27,6% респондентов, ни одна из партий Верховной Рады не способна представить продуманных и реалистичных решения для прекращения военного конфликта на Донбассе, 18,9% опрошенных считают такой партией "Оппозиционную платформу – "За жизнь", 15,3% - "Слуг народа", 11,8% - "Европейскую солидарность", 8,5% - "Батькивщину". При этом, 19% затруднились с ответом.

В свою очередь, 28,3% украинцев считают, что ни одна из партий Верховной Рады не способна предложить рациональных решений для экономического роста и повышения уровня жизни в стране, 16,7% опрошенных считают такой партией "Оппозиционную платформу – "За жизнь",

12,1% - "Слуг народа", 11,8% - "Батькивщину", 10,5% - "Европейскую солидарность". При этом, 20,2% затруднились с ответом.

20,2% респондентов считают, что только "Оппозиционная платформа – "За жизнь" может отстоять интересы людей в вопросах принятия закона о земле, 14% - "Батькивщину", 10,5% - "Слуг народа", 9,6% - "Европейскую солидарность". При этом 24,9% не видят в парламенте партий, способных отстоять интересы людей по данному поводу, 22,6% затруднились с ответом.

В тоже время, по данным социологического исследования, за досрочное проведение парламентских выборов в стране выступают 47,3% украинцев, преимущественно с восточных и южных регионов Украины, а также Донбасса, в тоже время, 42,3% опрошенных не видят необходимости в их проведении, в основном с центральных и западных регионов страны, 40,3% респондентов затруднились с ответом.

Социологический опрос проводился центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.

Теги: #соцопрос
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