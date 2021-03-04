Почти четверть украинцев поддержала бы на президентских выборах Зеленского - соцопрос

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Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 24,6% населения Украины проголосовали бы за действующего главу государства Украины Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшую неделю, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля.

Согласно данным исследования, результаты которого были презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, среди тех, кто определился и пойдет на выборы, 16,3% респондентов отдали бы свой голос за одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – "За жизнь" Виктора Медведчука, 15,1% за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 11,1% за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 5,2% за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Согласно данным социологического исследования, в целом, динамика баланса доверия населения Зеленскому в момент его избрания президентом составляла 34,1%, в настоящее время она опустилась до -37,1%.

Соответственно, 42,8% украинцев, преимущественно с восточных и южных регионов Украины, а также Донбасса, поддерживают проведение в стране досрочных президентских выборов, преимущественно. В свою очередь, 46,9%, в основном из центральной и западной Украины, не видят необходимости в их проведении. 10,4% затруднились с ответом.

Отвечая на вопрос "Является ли действующий президент Зеленский полностью независимым в своих решениях и действиях?" 43,7% респондентом ответили, что глава государства полностью зависит от воздействия других стран и международных организаций, 40,4% указали на его зависимость только по отдельным вопросам, 8,5% признали Зеленского полностью независимым, ещё 7,4% затруднились с ответом.

При этом, среди тех, кто признают главу государства зависимым от внешнего иностранного воздействия 57,7% респондентов подчеркнули, что оно приносит вред и лишь 1,4%, что приносит Украине пользу.

Социологический опрос проводился центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.