Почти половина украинцев выступают за выполнение властью Минских соглашений по Донбассу - соцопрос

Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 45,3% населения Украины считают необходимым выполнение Украиной Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого Центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля.

Согласно данным исследования, результаты которого были презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, 28,7% респондентов выступают за то, чтобы Украина вышла из переговорного процесса, 26% опрошенных затруднились ответить.

Социологический опрос проводился Центом "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.