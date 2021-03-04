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14:41 04.03.2021

Подавляющее большинство украинцев считают повышение тарифов в стране необоснованным – соцопрос

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Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 86,4% населения Украины считают повышение тарифов на газ, тепло и отопление с 1 января 2021 года необоснованным и не соответствующим текущей экономической ситуации в стране, свидетельствуют данные социологического опроса респондентов, проведённого центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля, презентованные в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

В тоже время, 7,5% украинцев поддерживают повышение тарифов в условиях текущей экономической ситуации в стране. 6,1% респондентов затруднились ответить.

Социологический опрос проводился центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.

Теги: #конфереция #тарифы
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