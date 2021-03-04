Более 20% украинцев поддержали бы партию "Слуга народа" на парламентских выборах – соцопрос

Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 21,9% населения Украины проголосовали бы за президентскую партию "Слуга народа" на парламентских выборах, если бы они состоялись в течение ближайшей недели, свидетельствуют данные социологического опроса респондентов, проведённого центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля, презентованные в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

При этом, среди тех, кто определился и пойдёт на выборы, 21,3% отдали бы свой голос за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", 15% - за партию "Европейская солидарность", 11,3% - за "Батькивщину", 4,9% - за партию "Сила и честь".

Социологический опрос проводился центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.