Почти четверть украинцев поддержала бы на президентских выборах Зеленского - соцопрос

Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 24,6% населения Украины проголосовали бы за действующего главу государства Украины Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшую неделю, свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого Центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля.

Согласно данным исследования, результаты которого были презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, среди тех, кто определился и пойдёт на выборы, 16,3% респондентов отдали бы свой голос за одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – "За жизнь" Виктора Медведчука, 15,1% за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 11,1% за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 5,2% за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Социологический опрос проводился Центом "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.