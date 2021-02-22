АРМА выступает за предоставление ей права определяться с реализацией активов

Киев. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), выступают за необходимость законодательного предоставления Агентству права принимать решения по реализации активов.

На пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина" заместитель главы АРМА Владимир Павленко напомнил, что в настоящее время у Агентства есть функция передачи в управление активов и функция продажи активов.

При этом, по его словам, часть активов передают в АРМА, не спрашивая мнения у Агентства.

"Невозможно управлять тем, что никому не надо. Это можно попробовать продать, и то не факт, что получится", - сказал он.

В этом контексте Павленко подчеркнул необходимость введения процедуры планирования перед арестом актива.

"Прежде чем передавать, подумайте, что АРМА с этим будет делать... Сотрудники прокуратуры могут вполне обратиться в АРМА... Это правило целесообразно было бы ввести на законодательном уровне",- сказал замглавы Агентства.

Как отметил Павленко, еще один проблемный момент, который требует законодательного урегулирования - это "активы, которыми и управлять нельзя, и продавать тоже нельзя". В качестве примера он привёл активы в виде земельных участков.

"Нам необходима функция сохранения актива, чтобы мы имели возможность и не продавать, и не передавать в управление", - сказал он, добавив, что для этого необходимы средства на обеспечение охраны актива, которых у АРМА сейчас нет.

Говоря о функции реализации активов, Павленко рассказал, что Агентство часто обвиняют в незаконной продаже чего-либо. Однако, по словам замглавы ведомства, АРМА "продаёт только то, что не может управляться", а недвижимость или какие-либо существенные объекты Агентство не продаёт и никогда не продавало.

"Нам в управление, не для реализации, передали медицинские маски. Если кто-то знает, как можно управлять медицинскими масками, а потом вернуть их обратно, то пусть мне расскажет",- выразил недоумение замглавы АРМА.

Это же, по его словам, касается и передаваемых АРМА в управление транспортных средств.

"Управлять ими бессмысленно, потому что плата за управление значительно меньше, чем амортизация транспортного средства. Если у нас в управлении есть 10-летний Бентли... там только покрышки поменять будет стоить как новый Ланос. То есть, в целом автомобильная техника должна продаваться",- подчеркнул Павленко.

Он пояснил, что, если в определении суда не указано право реализации, то Агентство может только передать в управление актив.

"АРМА должна по собственному усмотрению определять, что продавать, что - нет, исходя из профессиональных знаний и обязанностей ", - акцентировал внимание замглавы Агентства.

"Если это маски, дрова, автомобили, заброшенные сараи - их надо продавать",- подытожил он.

Павленко добавил, что европейские структуры, аналогичные АРМА, имеют такие полномочия.

Также замглавы Агентства отметил, что для активов, которые имеют стратегическое или общественное значение отбор управляющих должен осуществляться не АРМА, а Кабинетом министров.