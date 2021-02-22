Пресс-конференции

14:15 22.02.2021

АРМА выступает за предоставление ей права определяться с реализацией активов

3 мин читать

Киев. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), выступают за необходимость законодательного предоставления Агентству права принимать решения по реализации активов.

На пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина" заместитель главы АРМА Владимир Павленко напомнил, что в настоящее время у Агентства есть функция передачи в управление активов и функция продажи активов.

При этом, по его словам, часть активов передают в АРМА, не спрашивая мнения у Агентства.

"Невозможно управлять тем, что никому не надо. Это можно попробовать продать, и то не факт, что получится", - сказал он.

В этом контексте Павленко подчеркнул необходимость введения процедуры планирования перед арестом актива.

"Прежде чем передавать, подумайте, что АРМА с этим будет делать... Сотрудники прокуратуры могут вполне обратиться в АРМА... Это правило целесообразно было бы ввести на законодательном уровне",- сказал замглавы Агентства.

Как отметил Павленко, еще один проблемный момент, который требует законодательного урегулирования - это "активы, которыми и управлять нельзя, и продавать тоже нельзя". В качестве примера он привёл активы в виде земельных участков.

"Нам необходима функция сохранения актива, чтобы мы имели возможность и не продавать, и не передавать в управление", - сказал он, добавив, что для этого необходимы средства на обеспечение охраны актива, которых у АРМА сейчас нет.

Говоря о функции реализации активов, Павленко рассказал, что Агентство часто обвиняют в незаконной продаже чего-либо. Однако, по словам замглавы ведомства, АРМА "продаёт только то, что не может управляться", а недвижимость или какие-либо существенные объекты Агентство не продаёт и никогда не продавало.

"Нам в управление, не для реализации, передали медицинские маски. Если кто-то знает, как можно управлять медицинскими масками, а потом вернуть их обратно, то пусть мне расскажет",- выразил недоумение замглавы АРМА.

Это же, по его словам, касается и передаваемых АРМА в управление транспортных средств.

"Управлять ими бессмысленно, потому что плата за управление значительно меньше, чем амортизация транспортного средства. Если у нас в управлении есть 10-летний Бентли... там только покрышки поменять будет стоить как новый Ланос. То есть, в целом автомобильная техника должна продаваться",- подчеркнул Павленко.

Он пояснил, что, если в определении суда не указано право реализации, то Агентство может только передать в управление актив.

"АРМА должна по собственному усмотрению определять, что продавать, что - нет, исходя из профессиональных знаний и обязанностей ", - акцентировал внимание замглавы Агентства.

"Если это маски, дрова, автомобили, заброшенные сараи - их надо продавать",- подытожил он.

Павленко добавил, что европейские структуры, аналогичные АРМА, имеют такие полномочия.

Также замглавы Агентства отметил, что для активов, которые имеют стратегическое или общественное значение отбор управляющих должен осуществляться не АРМА, а Кабинетом министров.

Теги: #арма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 15.09.2020
МГУ считает конкурс АРМА на управление УМХ непрозрачным, обратится в суд

МГУ считает конкурс АРМА на управление УМХ непрозрачным, обратится в суд

11:47 14.09.2020
"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

10:24 12.09.2020
"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

"1+1 Интернет" победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ – АРМА

11:19 03.09.2020
АРМА в конкурсе на управление активами УМХ требует от участников получения согласия у связанных с собственником холдинга лиц - 1+1 media

АРМА в конкурсе на управление активами УМХ требует от участников получения согласия у связанных с собственником холдинга лиц - 1+1 media

16:04 28.07.2020
Управлять активами МГУ хотели 7 компаний, предлагали отчислять в бюджет от 0,1 до 2,1 млн грн/мес. - АРМА

Управлять активами МГУ хотели 7 компаний, предлагали отчислять в бюджет от 0,1 до 2,1 млн грн/мес. - АРМА

16:57 13.07.2020
Auchan отстаивает в суде права на проданные АРМА земучастки под строительство ТРЦ под Одессой

Auchan отстаивает в суде права на проданные АРМА земучастки под строительство ТРЦ под Одессой

16:38 13.07.2020
Auchan отстаивает в суде права на проданные АРМА земучастки под строительство ТРЦ под Одессой

Auchan отстаивает в суде права на проданные АРМА земучастки под строительство ТРЦ под Одессой

19:45 19.02.2020
Комитет Рады по антикоррупционной политике не смог утвердить кандидата в члены конкурсной комиссии по отбору руководителя АРМА

Комитет Рады по антикоррупционной политике не смог утвердить кандидата в члены конкурсной комиссии по отбору руководителя АРМА

18:24 28.12.2019
Кабмин уволил Янчука с должности главы АРМА

Кабмин уволил Янчука с должности главы АРМА

14:47 21.11.2019
Кабмин отстранил руководство АРМА в связи с ситуацией в Новояворовске и Новом Раздоле – премьер

Кабмин отстранил руководство АРМА в связи с ситуацией в Новояворовске и Новом Раздоле – премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

У более 60% украинцев семейное финансовое положение существенно ухудшилось из-за повышения тарифов на жилкомуслуги – опрос КМИС и СОЦИС

Более половины украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй президентский срок - соцопрос

"Евросолидарность" лидирует в электоральном рейтинге украинских партий – исследование КМИС и Социс

Темой СНБО должна быть не судьба Шария или телеканала "Прямой", а вопрос Кабмина, считает эксперт

Украине стоит развивать отношения с Индией и Турцией – эксперты

Почти половина украинцев считают коррупцию главным препятствием для развития страны –опрос

44% украинцев готовы отказаться от вакцинации от COVID-19 – соцопрос

Более половины украинцев не намерены продавать собственные земельные паи после открытия рынка земли – соцопрос

Почти половина украинцев видит необходимость во внеочередных президентских и парламентских выборов в 2021 – опрос

В Украине эксперты рынка эстетической медицины инициируют создание сертификационной комиссии и разработку протоколов по основным осложнениям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА