Пресс-конференции

16:39 19.02.2021

Более половины украинцев поддерживают выдвижение Зеленского на президентские выборы в 2024 году - соцопрос

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Киев. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 57,1% украинцев поддержали бы повторное выдвижение действующего президента Украины Владимира Зеленского на президентские выборы в 2024 году, не поддержали бы 27,9% респондентов, свидетельствуют результаты общенационального исследования, совместно проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром "Социс" 11-16 февраля 2021 года.

Согласно результатам исследования, представленным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, то 18,3% респондентов проголосовали бы за Зеленского, 13,8% за Порошенко, 8,3% за Тимошенко, 8% за Бойко и 5,8% за Смешко.

За снижение числа депутатов Верховной Рады с 450 до 300 проголосовало 89% опрошенных и лишь 6,5% не поддержали идею, не смогли определиться с ответом 4,5% респондентов.

Что касается отношения к Зеленского в связи с его решением о блокировке телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK», то у 58% опрошенных отношение не изменилось, у 20% отношение улучшилось, 17,4% стали хуже относиться к президенту, затруднились ответить 4,5% респондентов.

Исследование проводилось центрами "Социс" и КМИС по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей методом телефонного интервью CATI. Было опрошено 3000 респондентов. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.

Теги: #зеленский #соцопрос
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