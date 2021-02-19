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15:23 19.02.2021

Темой СНБО должна быть не судьба Шария или телеканала "Прямой", а вопрос Кабмина, считает эксперт

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Киев. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Тема заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины должна касаться не судьбы видеоблогера Анатолия Шария или покупки телеканала "Прямой", а вопроса переформатирования Кабмина, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Возвращаясь к сегодняшнему СНБО, я думаю, что у президента много проблем. Это, конечно, хорошо, что он загружает нас темами, где мы позволяем себе глубоко вникнуть в них, но это не президентская повестка дня. Самое главное, что надо сделать президенту, это найти достойного премьер-министра, вместо механического Шмыгаля... На самом деле темой СНБО должна быть не судьба, допустим, Шария или телеканала "Прямой", а кто будет премьер-министром", - сказал Небоженко на круглом столе в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, сильным премьером на данный момент, могла бы стать лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. "Она (Тимошенко - ИФ) сейчас может быть сильным премьер-министром. Через пару лет это ей уже будет неинтересно, а для президента уже будет невозможно выбирать премьер-министра. Вот такая уникальная ситуация", - указал Небоженко.

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отметил, что президент Украины столкнулся с дилеммой технического премьера.

"С одной стороны, это удобно, потому что технический премьер - еще один "икс" или еще одна невыразительность в этой политике, которая удобна. Потому что удобнее, конечно же, управлять Кабмином или экономической политикой, или задавать тренды экономической политики через технического, серого, механического и. т.д. премьера. Но с другой стороны, тогда возникает вопрос, проблема ответственности, потому что чем серее, техничнее и невыразительнее премьер, тем больше политической ответственности в том или ином экономическом провале переносится на фигуру президента", - сказал Карасев.

По его мнению, команда президента, действительно, могла бы иметь свое предложение для Тимошенко. "Тимошенко - не в игре, потому что нет каналов, нет медиакратической составляющей, потому что принцип партийного строительства "Батькивщины" - другой, опирается на региональные ячейки, лидеров ОТГ, территориальные громады, на низовую, массовую, человеческую политику, а не на медиарепрезентации со всеми их фейками, новостными контентами, постправдой. Но это не значит, что Тимошенко - вне игры. Быть не в игре - это не значит быть вне игры", - отмечает политолог.

"Здесь открываются возможности, чтобы президентская команда, действительно, имела свое предложение для Тимошенко по правильному позиционированию в той политической игре, которую сегодня задумала команда Зеленского и которая пытается его осуществлять", - добавил Карасев.

Теги: #снбо #мнение #кабмин
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