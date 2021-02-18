Пресс-конференции

18:03 18.02.2021

Украине стоит развивать отношения с Индией и Турцией – эксперты

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Индия вскоре может совершить большой экономический прыжок и Украине стоит больше развивать с ней отношения, считает руководитель Фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко.

"Индия, как будущее супергосударство, которое в течение ближайших десяти лет может осуществить очень серьезный экономический прыжок - и она уже демонстрирует большое количество моментов, которые могут лечь в основу ее развития, - тоже должна интересовать Украину", - сказал Бондаренко на пресс-конференции "Восточный вектор украинской дипломатии" в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

В свою очередь политолог-международник Антон Кучухидзе указал, что перспективным направлением для Украины является Турция.

"Я думаю, что Турция может стать для Украины не только хорошим торговым партнером с точки зрения товарооборота, который не полностью сформирован, и его потенциал не полностью использован. Турция считается в Азии самым большим хабом не только для Азии, но и для Африки. Учитывая уровень двустороннего сотрудничества Турции как в Азии, так и в Африке, я думаю, что это может быть хорошим мостиком для Украины, для выстраивания экономических связей с африканскими государствами", - пояснил он.

Эксперт также подчеркнул необходимость создания ряда форумов, таких как "Украина - Центральная Азия", "Украина - Азиатско-тихоокеанский регион", "Украина - Исламкий мир". "Через подобные устойчивые форумы для диалога можно было бы продвигать как раз экономическую повестку дня", - добавил Кучухидзе.

В то же время Бондаренко отметил, что и в Министерстве иностранных дел Украины, и в Офисе президента есть понимание необходимости налаживания двусторонних или многосторонних отношений между Украиной и азиатскими государствами.

"Последний визит президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты дал повод для того, чтобы подискутировать на тему, где и какие интересы Украины в этом регионе. Но не только Объединенными Арабскими Эмиратами ограничивается этот регион", - указал он.

Бондаренко подчеркнул, что в течение 30 лет в Украине отмечался дисбаланс в сторону отношений с Западом.

"Думаю, что визит Зеленского в ОАЭ и то, что ожидается сейчас большая восточная поездка (по крайней мере, анонсирована поездка по странам Востока), может сломать ту ситуацию дисбаланса, которую мы наблюдали в течение последних лет, а возможно, и десятилетий", - считает он.

Кроме того эксперт обратил внимание на необходимость пересмотреть ложную, по его мнению, политику разграничения деятельности украинских дипломатичных представительств и торгово-экономических миссий, которые работают каждая в отрыве друг от друга и подчиняются разным министерствам.

Теги: #украина #отношения #индия
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