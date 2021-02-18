Пресс-конференции

14:20 18.02.2021

Почти половина украинцев видит необходимость во внеочередных президентских и парламентских выборов в 2021 – опрос

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Почти половина украинцев видит необходимость во внеочередных президентских и парламентских выборов в 2021 – опрос

46% населения Украины видит необходимость в проведении внеочередных выборов президента страны и 54% - в выборах в Верховную Раду в 2021 году, свидетельствуют данные социологического исследования Украинского института будущего (UIF), проведённого с 27 января по 5 февраля текущего года.

Согласно данным исследования, обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, главными проблемами, вызывающими негативное отношение к власти, 49% респондентов назвали коррупцию. Ещё 27% видят причины в непрофессионализме власти.

Респонденты из западной части страны чаще отмечали коррупцию как главное препятствие в развитии государства, респонденты из восточной части считают основными проблемами непрофессионализм власти и внешнее управление. При этом 74% населения, отвечая на вопрос "В каком направлении движется страна?", ответили, что "в неправильном". Лишь 14% опрошенных заявили, что Украина движется в правильном направлении.

Исследование уровня доверия к отдельным государственным деятелям и политикам показало, что нынешнему президенту Владимиру Зеленскому полностью не доверяет 48% населения. Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, его поддержали бы 18,4% респондентов. При этом отмечается, что рейтинг Владимира Зеленского по сравнению с июнем 2020 года снизился: тогда за него готовы были проголосовать 29,2% опрошенных. В свою очередь, 11,4% респондентов готовы на президентских выборах поддержать кандидатуру Петра Порошенко, 9,5% - Юрия Бойко.

Отмечается, что, по сравнению с опросом в июне 2020 года, увеличился и антирейтинг Зеленского. Так на вопрос "За какого кандидата вы бы не проголосовали ни при каких обстоятельствах?" 17,8% ответили, что действующего президента. При этом 24,8% не проголосовали бы за Петра Порошенко, 10,3% - за Виктора Медведчука, 9% - за Юрия Бойко, 6,5% - за Юлию Тимошенко.

В то же время, у Зеленского по-прежнему остаётся наиболее высокий уровень доверия среди политических деятелей. Согласно исследованию, ему полностью доверяют 12% населения.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, 15,8% всех респондентов поддержали бы партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 13,1% - партию "Слуга народа", 11,8% - "Европейскую солидарность", 8,6% - "Батькивщину". Отмечается, что рейтинг партии "Слуга народа" существенно снизился: в июне 2020 года эту партию были готовы поддержать 27,1% опрошенных.

В то же время, согласно исследованию антирейтинга партий парламента, 22% респондентов ни при каких условиях не проголосовали бы за партию "Европейская солидарность", 17,8% - за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 15,6% - за партию "Слуга народа".

Данные свидетельствуют, что уровень доверия к органам местной власти, в целом, выше, чем к органам центральной власти. Четверть респондентов (26%) отметили, что местные власти представляют интересы населения, 35% респондентов отметили, что местные власти представляют интересы местных элит, 27% отметили, что интересы крупного бизнеса. Наивысший уровень доверия зафиксирован к мэрам – 48%.

Больше всего украинцы доверяют армии - 53%, СМИ - 34% и национальной полиции - 31%. Наименьшим доверием в Украине пользуются антикоррупционные органы НАБУ и САП – по 10%, а также Высший антикоррупционный суд - всего 8%.

На вопрос "Что может повысить эффективность власти?" 39% склонились к полной перезагрузке власти. При этом они отметили, что к ней должный прийти молодые и компетентные люди, которые ранее не были в политике, но имеют опыт в других сферах деятельности. 34% хотят увидеть приход сильного лидера, 19% видят необходимость укрепления существующей центральной власти новыми профессионалами, 17% - опытными профессионалами, которые были при власти раньше.

Социологическое исследование о социально-политических настроениях украинцев проводилось с 27 января по 5 февраля 2021 года Украинским институтом будущего при содействии "Нью имидж маркетинг групп".

Опрос проводился среди 2400 респондентов в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины (кроме временно оккупированных территорий АРК и ОРДЛО), которые были опрошены методом "face-to-face". Статистическая погрешность исследования не превышает 2,05%.

Теги: #пресс_конференция #опрос
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