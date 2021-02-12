Санкции против Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK вызвали напряженность среди ФПГ Украины – политолог

Киев. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Введение санкций и блокирование телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также против их владельца вызвало напряженность среди всех финансово-промышленных групп Украины, считает политолог Тарас Загородный.

"Неожиданный и достаточно сомнительный с юридической точки зрения шаг, сделанный Зеленским (президент Украины Владимир Владимир Зеленский - ИФ) по блокировке работы связанных с (нардепом от фракции "ОПЗЖ" Виктором – ИФ) Медведчуком телеканалов, вызвал напряженность среди всех финансово-промышленных групп Украины, даже среди тех, кто не симпатизировал Медведчуку. У них возникает логичный вопрос: что будет, если мы станем следующими? Потому что тот механизм, который был легализован через введение санкций, повлекших закрытие телеканалов, логично будет применяться и далее", - сказал Загородный на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам политолога, "таким образом, власть принимает традиционную для украинских чиновников позицию: это не мы не умеем управлять, а журналисты о нас плохо говорят"

"Если к кому-то из представителей финансово-промышленных групп есть претензии со стороны власти, то ему и остальным должно быть донесено и объяснено, для чего это делается, каковы основания и доказательства. В случае с телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK все эти факторы отсутствовали", - отметил Загородный.

Он также напомнил, что "в ситуации с Тарасом Козаком (владельцем заблокированных телеканалов - ИФ) общество не увидело никаких дальнейших шагов". Не было представления на него в парламент, не подтверждено финансирование террористической деятельности, не заведено уголовное дело и не представлены доказательства вины.

"Все это нервно воспринимается важными игроками украинского политического Олимпа", - сказал политолог.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры были применены, в частности, к нардепу от "ОПЗЖ" Козаку , а также телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK.