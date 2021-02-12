Пресс-конференции

16:04 12.02.2021

Санкции против Козака и телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" вызвали напряженность среди финансово-промышленных групп Украины – политолог

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Киев. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Введение санкций и блокирование телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", а также их владельца вызвало напряженность среди всех финансово-промышленных групп Украины, считает политолог Тарас Загородный.

"Неожиданный и достаточно сомнительный с юридической точки зрения шаг, который сделал (президент Украины Владимир – ИФ) Зеленский по блокировке работы связанных с (нардепом от фракции "ОПЗЖ" Виктором – ИФ) Медведчуком телеканалов, вызвал напряжённость среди всех финансово-промышленных групп Украины, даже тех, которые не симпатизировали Медведчуку. У них возникает логичный вопрос – что будет, если мы станем следующими? Потому что тот механизм, который был легализован через введение санкций, повлёкших закрытие телеканалов, логично будет применяться и далее", - сказал Загородный на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам политолога, "таким образом, власть принимает традиционную для украинских чиновников позицию: это не мы не умеем управлять, а журналисты о нас плохо говорят".

"Если к какому-нибудь из представителей финансово-промышленных групп есть претензии со стороны власти, то ему и остальным должно быть донесено и объяснено, для чего это делается, какие основания и доказательства. В случае с телеканалами "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" все эти факторы отсутствовали", - отметил Загородный.

Он также напомнил, что "в ситуации с Тарасом Козаком (владельцем заблокированных телеканалов - ИФ) общество не увидело никаких дальнейших шагов". Не было представления на Козака в парламент, не было подтверждено финансирование террористической деятельности, не было заведено уголовное дело и не были представлены доказательства вины.

"Всё это нервно воспринимается важными игроками украинского политического Олимпа", - сказал политолог.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры были применены, в частности, к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку , а также телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Теги: #телеканалы #санкции
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