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Более 90% украинцев считают завышенными тарифы на коммунальные услуги, а 70,4% - безуспешным противодействие власти коронавирусу - опрос "Украинской социологической группы"

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Киев. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 94% украинцев считают, что тарифы на коммунальные услуги завышены, а 70,4% - что власти безуспешно противодействуют коронавирусу, свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" 26 января – 2 февраля 2021 года.

Согласно социологическому исследованию, которое обнародовано в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в среду, 94% украинцев считают, что тарифы на коммунальные услуги завышены, 3,6% - считают, что тарифы экономически обоснованы, а 2,4% затруднились ответить.

На вопрос, что стало главной причиной роста тарифов на коммунальные услуги для населения, 44,9% респондентов ответили, что бесхозяйственность и непрофессионализм правительства, 23,6% - сговор энергетических компаний, 14,2% - требования МВФ и международных кредиторов, 9,6% - решение власти перейти к свободному ценообразованию на энергоносители, 3,1% - рост мировых цен на энергоносители, а 4,6% - затруднились ответить.

Кроме того, на вопрос, насколько успешно власть противодействует эпидемии коронавируса в Украине, 3,4% респондентов ответили, что успешно, 20,9% - что скорее успешно, 31,6% - скорее не успешно, 38,8% - не успешно, а 5,3% затруднились ответить.

На вопрос, чего респонденты больше боятся: эпидемии коронавируса или экономических последствий введения карантина (локдауна), 29,2% ответили, что боятся эпидемии, 59,1% - экономических последствий от введения карантинных ограничений, 7,8% - не боятся ни того ни другого, а 3,9% - затруднились ответить.

Всего в ходе исследования было опрошено 1209 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность - многоступенчатая случайная, на последнем этапе - квотная. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3,0%.

Теги: #опрос #тарифы
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