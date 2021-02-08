Пресс-конференции

16:55 08.02.2021

Медики настаивают на привлечении профассоциаций к классификации врачебных ошибок и экспертизе спорных случаев

3 мин читать

Киев. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – К классификации врачебных ошибок и экспертизе спорных случаев должны привлекаться экспертные комиссии профессиональных медицинских ассоциаций, заявили представители общественных медицинских объединений на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Каждый день в Украине открывают два уголовных производства в отношении врачей, почти половина из них – в отношении акушеров-гинекологов. В украинских судах виновными признают девять из 10 врачей. Законодательство Украины не имеет четкого определения термина "врачебная ошибка" или "ненадлежащее исполнение профобязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Эта неопределенность законодательства не защищает права ни врачей, ни пациентов", - сказал член правления Ассоциация частных медицинских учреждений Украины Валерий Зукин.

По его мнению, существующее в законодательстве страны определение "медицинская ошибка" нуждается в серьезных уточнениях.

"«Проблема в том, что определить, имели место медицинская ошибка или халатность, может только медицинская комиссия. Понятия "врачебная ошибка" фактически нет. Если пациент "хочет крови" врача, он обращается в суд, который принимает решение на основании судебно-медицинской экспертизы. Профессиональные ассоциации никакого отношения к этому не имеют и даже если они проведут такую экспертизу, то суд может ее не принять. Вину врачей должны доказывать профессиональные ассоциации", - сказал он.

В свою очередь, президент Украинской федерации профессиональных медицинских объединений Вячеслав Каминский отметил, что в адрес медики часто звучат необоснованные обвинения, в то время как полноценно защищаться они не могут.

"Медицинское сообщество заинтересовано в объективной оценке действий врача. Действия врача должны трактоваться с точки зрения профессионализма. В то же время мы на сегодня видим, что любое действие медиков трактуется с точки зрения злого умысла", - сказал он.

Каминский подчеркнул, что четкие критерии объективности для вынесения заключений могут основываться на утвержденных протоколах и стандартах оказания медицинской помощи.

"Задача - обновить базовые протоколы и документы, на основании которых можно определить, это ошибка, умысел или трагическое стечение обстоятельств. Критериями объективности могут быть утвержденные Минздравом документы, но которые при этом подготовлены профессиональными ассоциациями. Тогда мы будем говорить о независимой и правильной оценке действий врачей", - сказал он.

В свою очередь, первый замминистра здравоохранения Ирина Садовяк сообщила о планах Минздрава с 1 марта обновить около 90 клинических протоколов.

Она также отметила наличие обращений относительно разных толкований понятия "врачебная ошибка".

"Нам нужно отработать правильную трактовку этой нормы. Сейчас в Украине не всегда мы имеем правильную и юридически корректную трактовку. Поэтому для Минздрава важны законодательная база, отраслевые стандарты и протоколы, которые мы сейчас обновляем. Минздрав в этом направлении много работает", - сказала она.

В то же время Садовяк констатировала наличие недобросовестных пациентов, которые сознательно предъявляют претензии к медучреждениям и врачам, но не для того, чтобы решить проблему, а для того, что взыскать с них деньги.

"К сожалению, таких случаев с каждым годом становится больше", - сказал она.

Со своей стороны, председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отметил, что юридическая и физическая защита медиков становится проблемой и вызовом в системе здравоохранения. Для решения проблемы депутаты готовят ряд законопроектов, в частности, посвященных обязательному страхованию врачей от врачебной ошибки.

"Мы считаем, что мировая практикя защиты врачей именно через страхование от врачебной ошибки - одна из основ функционирования системы здравоохранения", - сказал он.

Радуцкий также сообщил, что профильный комитет готовит законопроект об уголовной ответственности за нападение на врачей.

В свою очередь, медицинский юрист, вице-президент Украинской федерации профессиональных медицинских объединений Ирина Сысоенко выразила мнение, что в отношении законодательства нужно быть последовательными и вводить в законы четкое определение медицинских ошибок.

"Медицинские ошибки есть. Врачи и медики заинтересованы в том, что медицинская ошибка была не поводом для каких-либо жалоб, а становилась поводом для повышения квалификации и возможностей обучения, чтобы таких ошибок было меньше. Следующий этап в вопросах законодательства – это как раз страхование профессиональной деятельности медика", - сказала она.

Теги: #медики #права
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 05.01.2021
Кабмин упростил процедуру расследования случаев смерти медработников от COVID-19

Кабмин упростил процедуру расследования случаев смерти медработников от COVID-19

17:06 28.12.2020
В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

15:08 23.12.2020
Правительство Украины предлагает выйти из Соглашения СНГ в области защиты прав потребителей

Правительство Украины предлагает выйти из Соглашения СНГ в области защиты прав потребителей

14:22 22.12.2020
Киевсовет направил сэкономленные 422 млн грн на лечение больных COVID-19 – Кличко

Киевсовет направил сэкономленные 422 млн грн на лечение больных COVID-19 – Кличко

12:19 22.12.2020
Минздрав намерен внедрить возможность сопровождения бригад медиков на вызовах полицией

Минздрав намерен внедрить возможность сопровождения бригад медиков на вызовах полицией

02:01 22.12.2020
Депутаты Киевсовета должны рассмотреть вопрос об увеличении с января 2021 доплат столичным медикам – КГГА

Депутаты Киевсовета должны рассмотреть вопрос об увеличении с января 2021 доплат столичным медикам – КГГА

16:00 21.12.2020
Зеленский настаивает на выплатах членам семей медиков, скончавшихся от COVID-19

Зеленский настаивает на выплатах членам семей медиков, скончавшихся от COVID-19

11:20 16.12.2020
Минздрав разработал законопроект, устанавливающий минимальную зарплату медиков

Минздрав разработал законопроект, устанавливающий минимальную зарплату медиков

16:15 09.12.2020
Кабмин одобрил страховые выплаты студентам-медикам и интернам в случае привлечения к борьбе с COVID-19

Кабмин одобрил страховые выплаты студентам-медикам и интернам в случае привлечения к борьбе с COVID-19

09:23 03.12.2020
Зеленский подписал указ о обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине

Зеленский подписал указ о обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Медиасфера Украины нуждается в терапии – политолог

Украинцы хотят урегулирования права ношения оружия и чувствуют себя достаточно ответственными для этого – опрос

Специалисты НИР активно готовятся к внедрению аллогенных трансплантаций

Дела, в которых фигурируют Байден и Порошенко, уже закрыты, сообщают в "Евросолидарности"

Открытие Центра трансплантации в НИР позволит проводить более 100 аллогенных трансплантаций в год – и.о. директора НИР

Пакет законопроектов о двойном гражданстве предусматривает реинтеграцию украинцев с российскими паспортами

Законопроект о двойном гражданстве не предусматривает преследований граждан с российскими паспортами – нардеп Микиша

Почти 90% украинцев считают повышение тарифов необоснованным - соцопрос

Украинцы готовы поддержать на выборах в Раду ОПЗЖ, "Слугу народа", "Евросолидарность" и "Батькивщину" - опрос

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, за ним идут Бойко и Порошенко – опрос Центра "Социальный мониторинг"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА