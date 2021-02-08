Медики настаивают на привлечении профассоциаций к классификации врачебных ошибок и экспертизе спорных случаев

Киев. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – К классификации врачебных ошибок и экспертизе спорных случаев должны привлекаться экспертные комиссии профессиональных медицинских ассоциаций, заявили представители общественных медицинских объединений на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Каждый день в Украине открывают два уголовных производства в отношении врачей, почти половина из них – в отношении акушеров-гинекологов. В украинских судах виновными признают девять из 10 врачей. Законодательство Украины не имеет четкого определения термина "врачебная ошибка" или "ненадлежащее исполнение профобязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Эта неопределенность законодательства не защищает права ни врачей, ни пациентов", - сказал член правления Ассоциация частных медицинских учреждений Украины Валерий Зукин.

По его мнению, существующее в законодательстве страны определение "медицинская ошибка" нуждается в серьезных уточнениях.

"«Проблема в том, что определить, имели место медицинская ошибка или халатность, может только медицинская комиссия. Понятия "врачебная ошибка" фактически нет. Если пациент "хочет крови" врача, он обращается в суд, который принимает решение на основании судебно-медицинской экспертизы. Профессиональные ассоциации никакого отношения к этому не имеют и даже если они проведут такую экспертизу, то суд может ее не принять. Вину врачей должны доказывать профессиональные ассоциации", - сказал он.

В свою очередь, президент Украинской федерации профессиональных медицинских объединений Вячеслав Каминский отметил, что в адрес медики часто звучат необоснованные обвинения, в то время как полноценно защищаться они не могут.

"Медицинское сообщество заинтересовано в объективной оценке действий врача. Действия врача должны трактоваться с точки зрения профессионализма. В то же время мы на сегодня видим, что любое действие медиков трактуется с точки зрения злого умысла", - сказал он.

Каминский подчеркнул, что четкие критерии объективности для вынесения заключений могут основываться на утвержденных протоколах и стандартах оказания медицинской помощи.

"Задача - обновить базовые протоколы и документы, на основании которых можно определить, это ошибка, умысел или трагическое стечение обстоятельств. Критериями объективности могут быть утвержденные Минздравом документы, но которые при этом подготовлены профессиональными ассоциациями. Тогда мы будем говорить о независимой и правильной оценке действий врачей", - сказал он.

В свою очередь, первый замминистра здравоохранения Ирина Садовяк сообщила о планах Минздрава с 1 марта обновить около 90 клинических протоколов.

Она также отметила наличие обращений относительно разных толкований понятия "врачебная ошибка".

"Нам нужно отработать правильную трактовку этой нормы. Сейчас в Украине не всегда мы имеем правильную и юридически корректную трактовку. Поэтому для Минздрава важны законодательная база, отраслевые стандарты и протоколы, которые мы сейчас обновляем. Минздрав в этом направлении много работает", - сказала она.

В то же время Садовяк констатировала наличие недобросовестных пациентов, которые сознательно предъявляют претензии к медучреждениям и врачам, но не для того, чтобы решить проблему, а для того, что взыскать с них деньги.

"К сожалению, таких случаев с каждым годом становится больше", - сказал она.

Со своей стороны, председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отметил, что юридическая и физическая защита медиков становится проблемой и вызовом в системе здравоохранения. Для решения проблемы депутаты готовят ряд законопроектов, в частности, посвященных обязательному страхованию врачей от врачебной ошибки.

"Мы считаем, что мировая практикя защиты врачей именно через страхование от врачебной ошибки - одна из основ функционирования системы здравоохранения", - сказал он.

Радуцкий также сообщил, что профильный комитет готовит законопроект об уголовной ответственности за нападение на врачей.

В свою очередь, медицинский юрист, вице-президент Украинской федерации профессиональных медицинских объединений Ирина Сысоенко выразила мнение, что в отношении законодательства нужно быть последовательными и вводить в законы четкое определение медицинских ошибок.

"Медицинские ошибки есть. Врачи и медики заинтересованы в том, что медицинская ошибка была не поводом для каких-либо жалоб, а становилась поводом для повышения квалификации и возможностей обучения, чтобы таких ошибок было меньше. Следующий этап в вопросах законодательства – это как раз страхование профессиональной деятельности медика", - сказала она.