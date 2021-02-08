Медиасфера Украины нуждается в терапии – политолог

Киев. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В медиасфере Украины отсутствуют серьезные "юридические критерии использования нарративов", что может создать почву для спекуляций и использования "антиукраинского контента", считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Возвращаются нарративы, которые в последнее время звучали в медиа несколько приглушенно, а иногда и вовсе не звучали. Такие понятия как "пророссийский контент", "враждебный контент" - эти определения очень подвижные, причем, отсутствуют серьезные критерии их четкости", - отметил Карасев на пресс-конференции на тему "Лютое начало политического февраля в Украине и мире" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Появление таких нарративов политолог связал "с постепенным возвращением и усилением американского влияния в Украине после прихода Джо Байдена к власти".

По словам Карасева, "нужно чётко понимать, что такое "пророссийский контент", что такое "антиукраинский контент" или, к примеру, "вражеский контент", иначе это может создавать условия для субъективизма и спекуляций".

По мнению политолога, медийное поле Украины нуждается в более выверенной и объективной информации, в рамках которой должна осуществляться деятельность любого телеканала.

"Надеюсь, что закон "О медиа", который сейчас слушается в Верховной Раде, и, очевидно, будет вынесен на голосование, эти вещи снимет. Иначе все это становится инструментом политической борьбы", - подытожил директор Института глобальных стратегий.

Что касается ситуации с блокировкой деятельности телеканалов 112, Newsone и ZIK, связанных с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком, то, как отмечает эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константина Матвиенко, "руководство телеканалов должно было бы найти общий язык с властью".

"Платформой такого общего языка может стать декларация прозрачной и открытой редакционной политики телеканалов. У нас много и других телеканалов, которые не декларируют свои редакционные политики. Нужно искать общий язык, нужно искать выход из ситуации", - резюмировал эксперт.