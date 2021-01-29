Пресс-конференции

15:01 29.01.2021

В воюющей стране не может быть и речи о проведении референдумов - мнение

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Киев. 29 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Закон "О народовластии через референдум", принятый Верховной Радой 26 января, не будет иметь позитивного влияния в Украине в связи с продолжающейся войной, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Давайте откровенно: ни в одной истории Европы референдумы во время войны не действуют. Если в стране война – это больное общество, оно подверглось агрессии, ни о каком референдуме нет и слова",– сказал Небоженко во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Другим тезисом в отношении принятого закона эксперт называет идею плебисцитарной демократии и возникновение "вместо президента тени национального лидера".

"Референдумы в таких полуполицейских ослабленных государствах это не что иное, как неформальная идея плебисцитарной демократии и вместо президента, вместо премьер-министра вместо "больших и маленьких Разумковых", возникает чучело или тень Трампа – национального лидера, прямой контакт между населением Украины, избирателями и лидером. Вот, что дает референдум", – резюмировал Небоженко.

В то же время он считает, что инициирование самим президентом проведения референдума для него может стать вариантом вернуться к рейтингу до 35%.

"Референдум нельзя соединять с выборами. Но провести референдум, который даст огромные полномочия инициатору-президенту…да, для него это один из вариантов вернуться хотя бы к 35%, а это уже тогда совсем другая электоральная ситуация на досрочных выборах", – отметил Небоженко.

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС) 22 января, действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 19,8% украинцев, уверенных в своем выборе, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины.

Теги: #прогнозы #референдум
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