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14:10 26.01.2021

"Нафтогаз" запустил конкурс грантов на 5 млн грн "Энергия развития" для территориальных громад

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Киев. 26 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Представители Группы "Нафтогаз" совместно с Институтом партнерства и устойчивого развития во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина" объявили о старте конкурса грантов "Энергия развития" для отбора 50 проектов территориальных громад и выделения им по 100 тыс. грн.

"Громады нуждаются в современном и качественном инструменте, который позволит им развиваться, реализовывать проекты развития, которые будут способствовать устойчивому развитию общины и всего региона. Для нас тоже интересно и важно, когда наши регионы производственной деятельности развиваются параллельно с нашей компанией или на уровне" – пояснил начальник отдела проектов регионального развития АО "Укргазвыдобування" группы "Нафтогаз" Виталий Чудак.

По его словам, этот вопрос сегодня актуален в связи с завершением процессов децентрализации и ростом ответственности на местах.

Чудак также подчеркнул, что задачей проектов должно быть достижение одной из трех целей устойчивого развития: крепкое здоровье и благополучие, качественное образование, устойчивое развитие городов и общин.

"Общая цель - это развитие тех громад, с которыми мы будем работать, установление ориентиров для других громад, которые будут ознакомлены с успешными кейсами реализации", – отметила глава Института партнерства и устойчивого развития Дарья Мустафина.

По ее словам, этот конкурс является хорошим примером внедрения тесной связи бизнеса, власти и общества и их взаимодействия для общей цели.

Как отметили организаторы конкурса, в первом его этапе, который продлится до 20 февраля, уже участвуют 242 громады из 11 областей Украины, из которых 90 перейдут в следующему этапу. На реализацию проектов-победителей отводится полгода, а презентация реализованных проектов запланирована на конец октября текущего года.

Теги: #нафтогаз #гранты #конкурс
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