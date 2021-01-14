Пресс-конференции

16:55 14.01.2021

"Эпицентр К" планирует инвестировать в развитие группы более $1,2 млрд в 2021-2022гг.

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"Эпицентр К" планирует инвестировать в развитие группы более $1,2 млрд в 2021-2022гг.

Группа компаний (ГК) "Эпицентр К" планирует в следующие два года инвестировать в развитие более $1,2 млрд, в частности, привлечь кредит у голландского банка ING, сообщил генеральный директор ГК Петр Михайлишин.

"По итогам прошлого года мы инвестировали $375 млн, при этом создали 1,35 тыс. новых рабочих мест. На 2021-2022 года мы запланировали $1,22 млрд инвестиций – это в несколько раз больше, чем в прошлом году", – рассказал Михайлишин в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Мы надеемся и намереваемся в этом году осуществить беспрецедентную инвестицию в развитие всех отраслей нашей компании, всех бизнесов, а это строительная деятельность, агросектор, производство керамической плитки, других стройматериалов, а также в развитие логистических фулфилмент центров", – сообщил о планах спикер.

По словам Михайлишина, инвестиции, в частности, будут направлены на закупку голландского оборудования Vanderlande для логистического центра в Калиновке (Киевской обл.) и четырех fulfillment-центров в регионах. Он добавил, что для этого компания намерена заключить кредитные соглашения с международными банками.

"Под это нам готовы международные банки вместе с государственными страховыми компаниями в рамках программы поддержки экспорта этих стран предоставить на беспрецедентных условиях кредитный ресурс. У нас уже есть опыт такой работы", – сообщил он, уточнив, что компания будет сотрудничать с голландским банком ING и страховой компанией Atradius.

Михайлишин отметил, что планируемые кредиты имеют эффективную ставку до 3% годовых на срок от 7 до 10 лет, однако согласно условиям кредитного соглашения, от компании требуется привлечение собственных средств до 30% суммы кредита. При этом он указал, что карантинные ограничения препятствуют в получении прибыли компанией.

Как сообщалось, "Эпицентр К" заключил кредитный договор с итальянским банком UniCredit под гарантии государственного экспортно-кредитного агентства SACE на EUR9,3 млн для технического оснащения завода по производству керамической плиты в пгт Калиновка Киевской области.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

 

Теги: #планы #эпицентр #пресс_конференция
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