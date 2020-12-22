Пресс-конференции

14:10 22.12.2020

В ближайшее время будет наработан президентский законопроект о теробороне - Арестович

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Киев. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович заявляет, что в ближайшее время будет наработан и внесен в Верховную Раду президентский законопроект о территориальной обороне.

"Согласно указу президента, будет внесен президентский законопроект (о территориальной обороне – ИФ) ближайшее время", - сказал он в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" на пресс-конференции во вторник.

Кроме того, Арестович отметил, что в альтернативном депутатском законопроекте, который уже зарегистрирован в Верховной Раде, есть риски, которые будут устранены в президентской инициативе.

По словам члена Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины и советника командующего Сил специальных операций ВСУ Дениса Поданчука, на данный момент обсуждается два подхода. В частности, согласно одной концепции вся территориальная оборона будет оставаться в составе Сухопутных войск, а согласно второй – территориальная оборона стает отдельным родом войск.

Теги: #тероборона #законопроект
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