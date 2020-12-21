Заключения по профзаболеваниям медиков от COVID-19 не завершены по 69% случаев из-за отсутствия материалов эпидрасследований

Киев. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Заключения рассмотрений случаев заболеваний медиками, связанных с их профессиональной деятельностью, не завершены по 69% случаев из-за отсутствия материалов эпидемиологических расследований, сообщил начальник управления профилактики страховых случаев исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины (ФССУ) Сергей Таровик.

"Исполнительная дирекция фонда проводит анализ проблемных вопросов, которые возникают при проведении расследования острых профессиональных заболеваний коронавирусной инфекцией среди медиков. Если анализировать основные причины задержки расследований, то в настоящее время у нас есть заключения только по 8117 пострадавшим из 33 тыс.436 пострадавших. По 17 тыс. 537 пострадавшим, или по 69% у нас еще нет заключений, так как отсутствуют материалы епидрасследования", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Таровик отметил, что по всем эпидрасследованиям случаев заболевания медиков COVID-19 составляются акты с указанием причины возникновения заболевания.

"На данный момент из-за отсутствия заключений 69% комиссий не могут завершить свои расследования", - сказал он.

Таровик добавил, что расследования также затягиваются из-за отсутствия заключений врачей-инфекционистов и врачей профпатологов: "По этой причине еще не закончены 24% расследований, или 5955 шт.».

Он отметил, что, по данным ФССУ, только по 13% случаев заболеваний медиков COVID-19, по которым составлены акты, расследования длились до месяца, от одного до трех месяцев длятся 60% расследований.

По его словам, в настоящее время Минздрав, обновляет порядок проведения эпидрасследований, что позволит ускорить их проведение, в том числе и расследований острых профессиональных заболеваний.

"Эти изменения могут дать ускорение проведения таких расследований, и это приведет к тому, что пострадавший или члены его семьи смогут скорее получить соответствующие страховые выплаты от фонда социального страхования", - сказал он.

Таровик уточнил, что заболевание медика COVID-19 признается заболеванием, связанным с производством, в случае, если медработник выполняет свои обязанности в соответствии со своими должностными инструкциями. В таком случае он имеет право на соответствующие выплаты.

При этом комиссия расследует все случаи заболевания COVID-19 медиками.

В свою очередь директор исполнительной дирекции ФССУ Татьяна Михайленко отметила, что фонд не экономит и установление фактов заболевания COVID-19 медиками вследствие выполнения профобязанностей с этим не связано. "Средства есть", - подчеркнула она.

По ее словам, из фонда на выплату медикам, заболевшим COVID-19, или членам семей медиков, которые скончались вследствие такого заболевания при выполнении своих служебных обязанностей, было выделено 233 млн грн.

По данным ФССУ, в настоящее время из 53 связанных с производством смертельных случаев инфицирования медиков COVID-19 за выплатами обратился 41 человек.

В настоящее время Фонд уже выплатил единовременные пособия за счет госбюджета семьям 33 медиков на сумму свыше 52 млн грн.

К настоящему времени комиссия фонда завершила расследования по 8117 случаям заболевания COVID-19, 2572 из них признаны связанными с производством, в том числе 53 - смертельные.

Также Фонд профинансировал помощи в случае установления инвалидности семи медицинским работникам на сумму 4,7 млн грн, компенсировал заработок за время самоизоляции 11,2 тыс. медиков на сумму более 19 млн грн, назначил 27 единовременных пособий за счет ФССУ в случае смерти от профзаболевания на COVID-19 на сумму почти 6 млн грн.

Кроме того, ФССУ назначил единовременные выплаты для 12 медиков, которым установлена ​​стойкая потеря трудоспособности на сумму 195,2 тыс. грн, назначил пожизненные ежемесячные страховые выплаты для 12 медиков в общем размере 133 тыс. грн, назначил 29 людям, имеющим право на выплаты в случае смерти медика, ежемесячные выплаты на общую сумму 482,6 тыс. грн, назначил единовременные пособия для 20 иждивенцев в случае смерти медиков на сумму 869,3 тыс. грн.

Фонд также оплатил пособие по временной нетрудоспособности за время лечения медиков от COVID-19 на сумму более 9 млн грн.