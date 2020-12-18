ВИЭ-генерация оспорит в суде решение НКРЭКУ об уплате взноса "ГарПоку" для обеспечения его участия в международном арбитраже

Киев. 18 декабря. ЭНЕРГОРЕФОРМА – Большинство производителей зеленой электроэнергии, в отношении которых национальный энергорегулятор принял решение об уплате в пользу ГП "Гарантированного покупателя" 0,11% чистого дохода за первые три квартала 2020 года для создания спецфонда для участия в международных арбитражах, оспорят это решение в суде, считает директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин,

"Большинство из компаний, которые попали под так называемые санкции НКРЭКУ, подадут в суд на их отмену. Решение регулятора не имеет под собой никакого правовой базы", – сказал Семенишин на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, обязав одну сторону оплатить затраты другой, комиссия вышла в принятии этого решения за переделы своих полномочий, поскольку эти вопросы четко урегулированы в процессуальном законодательстве.

По словам главы правления Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александра Козакевича, многие инвесторы рассматривают возможность подавать в международный арбитраж на "ГарПок" за долги по зеленой электроэнергии, но еще не обращались туда с подобными исками.

"Даже больше – нет еще и trigger letters, то есть "ГарПок" не несет никаких финансовых затрат в арбитраже", – сказал он.

Как сообщалось, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила для 17 ВИЭ-производителей размер взноса для создания спецфонда, предназначенного для покрытия возможных затрат "ГарПока" в международном арбитраже в Париже, в размере 0,11% чистого дохода плательщика взноса за первый-третий кварталы 2020 года.

В письме к НКРЭКУ "ГарПок" отметил, что согласно действующему законодательству объекты возобновляемой генерации, которые работают по "зеленому" тарифу или получили тариф по результатам аукциона, являются предприятием с иностранным инвестициями по критериям Хозяйственного кодекса Украины и избрали местом решения споров арбитраж по арбитражному регламенту Международной торговой палаты в Париже, обязуются уплачивать в пользу "ГарПока" взносы для создания целевого фонда, предназначенного для покрытия его арбитражных затрат.

Согласно расчетам "ГарПока", ориентировочная сумма арбитражных затрат, которая может быть возложена на него при рассмотрении Международным арбитражным судом споров, связанных с договорами купли-продажи "зеленой" электроэнергии за март-июль 2020 года, составляет $2,613 млн. Сумма рассчитана, исходя, в частности, из задолженности ГП перед 17 компаниями в размере 592 млн грн за этот период.

После обнародования проекта решения на сайте регулятора, три профильные ассоциации – Европейско-украинское энергетическое агентство, Украинская ветроэнергетическая ассоциация и Украинская ассоциация возобновляемой энергетики – обратились к главе НКРЭКУ Валерию Тарасюку с просьбой не принимать подобное решение.