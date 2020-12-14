Минстратегпром и "Укроборонпром" заявляют о снятии всех разногласий

Киев. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский и назначенный недавно генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Олег Гусев заявили о снятии всех разногласий и совместной командной работе по трансформации "Укроборонпрома" и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в целом.

"На сегодняшний день после смены руководства концерна "Укроборонпром" у нас нет никаких разногласий в видении реформирования и концерна, и оборонной промышленности в целом. У нас есть полное взаимопонимание с генеральным директором Юрием Гусевым", – сказал Уруский на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По его словам, в последние дни прошла целая серия важных переговоров и совещаний, в том числе под руководством главы секретариата Совета безопасности и обороны и премьер-министра, по итогам которых можно сделать такой вывод.

"Мы одна команда, которая реализует задачи президента Украины по трансформации ОПК и "Укроборонпрома" И в этом смысле у нас есть полностью общее мнение в отношении дальнейшей трансформации корпоратизации предприятий, которые входят сегодня в "Укроборонпром". И мы этот процесс уже начали," – подчеркнул Гусев.

Гендиректор госконцерна отметил, что ожидает в ближайшее время утверждения в Раде законопроекта об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности (№3822), который сейчас отозван для доработки, чтобы ускорить такую корпоратизацию и сделать ее максимально эффективной.

Уруский напомнил, что трансформация "Укроборонпрома" предполагает реорганизацию более 60 его базовых предприятий в девять отраслевых холдингов (ХК) по направлениям: шесть войдут в состав будущей госхолдинговой компании (ГХК) под условным названием "Оборонные системы Украины", три – в "Аэрокосмические системы". По его словам, в составе ГХК будут ХК бронетанковая техника (13 предприятий), радарные системы (10), спецхимия и боеприпасы (7+1), высокоточное оружие (15) и авиаремонт (7). Три другие ХК - "Антонов", "Авиадвигателестроение" и "Ракетно-космический центр "Пивденный" (условное название) - войдут в состав второй ГХК - "Аэрокосмические системы Украины".

Остальные предприятия госконцерна, которые уже не производят оборонную продукцию, будут переданы (по 19-ти уже принято решение Кабмина) Фонду госимущества на продажу, при этом средства от продажи финансово успешных и инвестиционно-привлекательных объектов планируется направить на развитие отрасли, добавил Уруский.

Как сообщалось, в середине ноября "Укроборонпром" заявил о вмешательстве вице-премьера Уруского и Минстратегпрома в деятельность госконцерна в виде устных поручений и многочисленных настояний. "Систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников концерна, а именно компаний "Укрспецэкспорт", "Спецтехноэкспорт", "Укроборонсервис", "Киевский бронетанковый завод", "Киевский завод Радар", Ивано-Франковского котельно-сварочного завода и предприятий во Львовской области", – говорилось в открытом письме "Укроборонпрома" руководителям государства.

"Укроборонпром" также указал, что Минстратегпром срывает разработку ключевых законодательных и нормативных актов, ставит под угрозу реформирование ОПК и подписания контрактов с производителями вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины и других заказчиков уже с января 2021 года.

В свою очередь Минстратегпром заявил, что удивлено "демаршем" руководства госконцерна "Укроборонпром". "Задача реформирования и создания действенной, эффективной модели функционирования ОПК Украины (…) не может быть предметом для экспериментальных упражнений специалистов по "общему реформированию", для которых не имеет значения, что именно "реформировать", – говорилось в ответе Минстратегпрома.

Министерство напомнило, что является центральным органом исполнительной власти, созданным для формирования и обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики, но отказалось детальнее комментировать письмо "Укроборонпрома", назвав его авторов "некомпетентными и неосведомленными".

Гусев был назначен гендиректором "Укроборонпрома" указом президента от 3 декабря 2020 года.

В состав созданного в 2010 году "Укроборонпрома" в настоящее время входят около 112 предприятий украинского ОПК. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.