Пресс-конференции

15:39 11.12.2020

Действующая власть в Украине не имеет опыта выстраивания отношений с международными партнерами – мнение

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Киев. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Перемены в администрации Соединенных Штатов Америки во многом и формируют ожидания и решения украинской элиты и политических сил, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Ожидания от новой администрации США, Байдена – это как раз и есть существование нашего политического класса или большей его части в парадигме внешнего управления: что все решается извне – или злая Россия и хороший Запад, или для кого-то – наоборот. И эта парадигма во многом и формует ожидания и решения украинской элиты, и неэффективные. Потому что мы видим, что такие качели между внешними полюсами, они часто политиков ставят в тупик и не дают Украине в полной мере реализовать свои национальные интересы", – сказал политолог на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом он акцентировал на необходимости создания неких платформ, которые были бы шире политических партий, и в рамках которых политические элиты могли бы обсуждать возможность соотношения национальных интересов с внешнеполитическими.

В свою очередь, президент Центра инновационного консалтинга "КДА" Дмитрий Корнейчук считает, что украинская власть не отстаивает национальные интересы в сотрудничестве с западными финансовыми структурами. "Когда началась пандемия коронавируса, ряд государств смогли договориться о реструктуризации своих долгов с тем же Международным валютным фондом, указывая на сложную экономическую ситуацию в стране. Украина не только об этом не договорилась, но мы продолжаем исправно выплачивать кредиты, которые составляют больше половины бюджета, и берем новые транши от МВФ", – сказал он.

Корнейчук убежден, что геополитическое положение не позволяет Украине "разыгрывать только прозападную карту", а потому государство вынуждено искать компромиссы и с востоком.

При этом он отметил, что Украине нужно провести трансформацию существующей власти. "Тянуть времени больше нет. Поэтому мы должны или провести досрочные парламентские выборы, или в рамках существующего парламента переформатировать коалицию, формировать Кабмин из профессионалов. То есть мы пришли к тому, что к власти должны прийти политики-профессионалы", – сказал эксперт.

Теги: #мнение
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