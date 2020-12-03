Украинские экспортеры призывают правительство отсрочить принятие НОВ2 до определения СВАМ

Киев. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Принимать решение о втором Национально определенном взносе (НОВ2) Украины было бы целесообразно после определения Европой механизма углеродной корректировки импорта (Carbon Border Adjustment mechanism, СВАМ), считает эксперт Украинской ассоциации бизнеса и торговли (УАБТ) Зоя Павленко, представляющей интересы украинских экспортеров.

"Презентация конкретного внедрения СВАМ в Европе назначена на весну следующего года. Поэтому, возможно, не стоит делать резких движений в принятии НОВ2 и подождать, пока этот механизм будет определен, чтобы принимать решение о НОВ2 уже с его учетом", – озвучила она мнение экспортеров на круглом столе в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

По ее словам, "лучше решать уравнение с большим количеством известных", поскольку перед украинской промышленностью уже в ближайшее время возникнет ряд серьезных вызовов. Кроме СВАМ, в числе таковых Павленко назвала необходимость привлекать значительные инвестиции на модернизацию, а также планирующееся повышение национального налога на выбросы СО2.

"Этот груз ляжет на промышленность одновременно", – отметила она.

В то же время Павленко поставила под сомнение реалистичность привлечения инвестиций в объеме EUR17-25 млрд в год, как это предполагается в сценариях НОВ2 по снижению парниковых газов в ближайшее десятилетие, представленных Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Свое мнение она объяснила, в частности, 7%-ным падением промышленности за 10 месяцев 2020 года, а также тем, что дальнейшее развитие ситуации трудно прогнозируемо.

"Экспортеры занимают конструктивную позицию – от декарбонизации никуда не деться, но вопрос в ее практическом воплощении. Лучше взять менее амбициозные планы, но выполнить их", – отметила Павленко.

Согласно презентации сценариев НОВ2, представленным на круглом столе научным сотрудником Института экономики и прогнозирования НАН Украины Александром Дячуком, до 2050 года по сценарию BAU (business as usual) предполагается достичь 60% уровня выбросов СО2 по сравнению с 1990 годом, по референтному сценарию – 30%, по сценарию климатически нейтральной экономики – 6%, по комбинированному сценарию чувствительности – 15%. Соответственно, объем необходимых инвестиций для реализации этих сценариев составляет EUR548 млрд, EUR731 млрд, EUR971 млрд и EUR743 млрд.

Со своей стороны президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков назвал сценарии "оптимистическим, фантастическим и утопическим" и отметил, что предполагаемые объемы инвестиций, в частности для металлургической промышленности, в нынешних кризисных условиях непосильны, уточнив, что за последние 5 лет все капитальные инвестиции в отрасли составляли от 10 до 20 млрд грн. Кроме того, он обратил внимание на отсутствие финансирования целей снижения парниковых газов проекте госбюджета на следующий год.

В этот же день ряд профильных объединений, включая УСПП, Торгово-промышленную палату Украины (ТПП), Ассоциацию бизнеса и торговли Украины (УАТБ), Первую энергетическую ассоциацию, "Укрметаллургпром", "Укрцемент", обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением срочно создать межведомственную рабочую группу по отработке НОВ2 с учетом заданий устойчивого экономического развития.

В обнародованном в четверг на сайте УАБТ письме указано, что представленные Минприроды сценарии не имеют ничего общего с обстоятельствами украинской экономики. Также в них отсутствует какое-либо обоснование способности промышленности и агросектора Украины обеспечить инвестиционные потребности НОВ2, оцененные экспертами Минприроды в объеме не менее EUR379 млрд с 2021 до 2030 года и EUR1,16 трлн на протяжении 2021-2050 годов.

Авторы письма отметили, что в сценариях не предложены механизмы прямой бюджетной или непрямой фискальной или регуляторной поддержки бизнеса в обеспечении этих обязательств, кроме собственных средств предприятий.