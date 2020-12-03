Пресс-конференции

14:10 03.12.2020

Арестович не исключает еще одного обмена удерживаемыми до конца года

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Киев. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Возможен сценарий, при котором РФ в последний момент перед годовщиной саммита лидеров "нормандского формата" 9 декабря согласится на обмен пленными, сообщил внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович.

"Он (Путин – ИФ) до последнего держит неопределенность, чтобы потом ошеломить нас всех какими-то сообщениями. Я до сих пор не оставляю сценарий, в котором за две минуты, 23:58 9 декабря, год после договоренностей (лидеров "нормандской четверки" в Париже – ИФ) он говорит: отпускаем пленных, открываем КПВВ", - сказал Арестович журналистам после пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в Киеве в четверг.

Кроме того, он отметил, что Украина предоставила списки удерживаемых лиц еще 18 июля, в то время, как РФ не предоставила свои списки до сих пор и официально не рассматривает украинские.

"Министр обороны провел встречу с послами НАТО и военными атташе, подтвердили, что Украина может получить ПДЧ в 2021 году уже, это все благодаря тому, что Украина реализует удачный дипломатически план, который был подписан в Париже. И можно сказать, что это ловушка, в которую мы поймали Россию. Я называю это принуждением к конкретизации", - добавил Арестович.

Теги: #донбасс #удерживаемые
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