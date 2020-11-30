Больше всего украинцы доверяют ветеранам АТО, волонтерам, армии и врачам – опрос

Киев. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наиболее высоким уровнем доверия среди населения Украины пользуются ветераны АТО (сейчас Операции объединенных сил) на Донбассе, которым полностью доверяют или скорее доверяют 68,3%, волонтеры – им доверяют 66,9%, Вооруженные силы Украины – 65,9%, врачи – 62,7%.

Как свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг", представленные на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина", положительный баланс доверия/недоверия к ветеранам АТО составляет 43,9%, волонтерам – 41,7%, ВСУ – 37,5%, врачам – 33%. У общественных организаций негативный баланс в -7,2%, у религиозных организаций -12,7%.

Согласно данным вопроса, среди органов власти наименьший негативный баланс у президента Владимира Зеленского (-16,3%), которому полностью или скорее доверяют 38,9% опрошенных, не доверяют – 55,2%. У СБУ этот негативный баланс составляет -24,8%, Министерства здравоохранения -24,8%, у Национальной полиции -36%, у Национального банка -49.8%, Кабинета министров -52,4%, Верховной Рады -59,7%.

При этом своему городскому или сельскому голове в целом доверяют 50,6% респондентов, не доверяют – 38,8%. Незначительный положительный баланс есть и у городских, поселковых, сельских советов – 1,3%.

Среди СМИ практически одинаковый показатель доверия и недоверия у Интернет-изданий. Украинское ТВ имеет негативный баланс доверия/недоверия -27%, радио -35,4%, газеты -36,9%.

Опрос проводился с 18 по 26 ноября 2020 года. Выборка - 3020 респондентов, которые опрашивались методом личного интервью по месту проживания. Погрешность - 1,1-1,9%.