Пресс-конференции

13:06 30.11.2020

"Слугу народа" готовы поддержать на выборах в Раду 25,9% украинцев, ОПЗЖ - 22,1%, "Евросолидарность" - 15,9%, "Батькивщину" - 9,1% - опрос

1 мин читать

Киев. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, за "Слугу народа" проголосовали бы 25,9% украинцев из числа определившихся, за ОПЗЖ - 22,1%, за "Евросолидарность" - 15,9%, за "Батькивщину" - 9,1%.

Как свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг", представленные на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина", 4,9% готовы поддержать партию "Сила и честь", 4,2% - Радикальную партию.

Согласно данным опроса, на досрочных выборах в парламент в настоящее время проголосовали бы 67% украинцев, 21% не пошли бы голосовать, 9,5% затруднились ответить.

При этом считают необходимым проведение досрочных парламентских выборов 42,4% опрошенных, 46,8% не видят сейчас такой необходимости.

Опрос проводился с 18 по 26 ноября 2020 года. Выборка - 3020 респондентов, которые опрашивались методом личного интервью по месту проживания. Погрешность - 1,1-1,9%.

Теги: #рада #соцопрос #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 30.11.2020
Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

10:47 30.11.2020
Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

10:24 30.11.2020
Явка во втором туре выборов мэра Черновцов составила 22,65% - ЦИК

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов составила 22,65% - ЦИК

22:06 29.11.2020
В Черновцах в день выборов зарегистрировано 11 заявлений и сообщений о нарушениях, по двум открыты производства

В Черновцах в день выборов зарегистрировано 11 заявлений и сообщений о нарушениях, по двум открыты производства

21:30 29.11.2020
Явка во втором туре выборов мэра Черновцов к 20:00 составила 23%

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов к 20:00 составила 23%

21:23 29.11.2020
Во втором туре выборов мэра Черновцов Кличук опережает Михайлишина - экзит-пол на 18:30

Во втором туре выборов мэра Черновцов Кличук опережает Михайлишина - экзит-пол на 18:30

17:29 29.11.2020
Явка в Черновцах к 16:00 составила 17,5%

Явка в Черновцах к 16:00 составила 17,5%

17:21 29.11.2020
Явка во втором туре выборов мэра Черновцов к 16:00 составила 17,5%

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов к 16:00 составила 17,5%

14:19 29.11.2020
Явка во втором туре выборов мэра Черновцов на 12:00 вдвое ниже, чем по Украине 25 октября – "Опора"

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов на 12:00 вдвое ниже, чем по Украине 25 октября – "Опора"

12:16 29.11.2020
В Черновцах члены избиркома расписались в пустых бланках протоколов, решается вопрос об открытии дела

В Черновцах члены избиркома расписались в пустых бланках протоколов, решается вопрос об открытии дела

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 3/4 украинцев считают актуальным решение вопросов безбарьерности в стране – опрос

Законопроект №4400 по созданию конкуренции на рынке газа призван обеспечить свободный доступ к государственному газовому ресурсу ‒ нардеп Кучеренко

Вакантность ТЦ группы Rustler в Украине может увеличиться до 25% в случае локдауна в декабре-январе

Вакантность ТЦ группы Rustler в Украине может увеличиться до 25% в случае локдауна в декабре-январе

Второй тур выборов мэров 22 ноября в ряде городов прошел в соответствии со стандартами, но в пяти городах применялись технологии по подкупу избирателей – КИУ

Спрос на установку солнечных станций в 2020г существенно упал – участники рынка

Сума исков от ВИЭ-генерации к "ГарПоку" достигает 1 млрд грн – глава АСЭУ

Ежегодные потери э/э в изношенных сетях оцениваются в 20 млрд грн – представитель EDS

Вопрос с отключением НЗФ СЭС 10,5МВт TIU Canada лежит в плоскости хозяйственного спора – глава АСЭУ

В облсоветы избран 31 нардеп, но они не собираются уходить из Рады – КИУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА