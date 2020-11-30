"Слугу народа" готовы поддержать на выборах в Раду 25,9% украинцев, ОПЗЖ - 22,1%, "Евросолидарность" - 15,9%, "Батькивщину" - 9,1% - опрос

Киев. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, за "Слугу народа" проголосовали бы 25,9% украинцев из числа определившихся, за ОПЗЖ - 22,1%, за "Евросолидарность" - 15,9%, за "Батькивщину" - 9,1%.

Как свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг", представленные на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина", 4,9% готовы поддержать партию "Сила и честь", 4,2% - Радикальную партию.

Согласно данным опроса, на досрочных выборах в парламент в настоящее время проголосовали бы 67% украинцев, 21% не пошли бы голосовать, 9,5% затруднились ответить.

При этом считают необходимым проведение досрочных парламентских выборов 42,4% опрошенных, 46,8% не видят сейчас такой необходимости.

Опрос проводился с 18 по 26 ноября 2020 года. Выборка - 3020 респондентов, которые опрашивались методом личного интервью по месту проживания. Погрешность - 1,1-1,9%.