Пресс-конференции

17:36 24.11.2020

Вакантность ТЦ группы Rustler в Украине может увеличиться до 25% в случае локдауна в декабре-январе

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Киев. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Rustler Property Service (Киев), управляющая торгово-развлекательным центром City Center в Николаеве и торгово-офисным центром (ТОЦ) в Ave Plaza в Харькове, прогнозирует увеличение вакантности в своих объектах до 25% в случае ужесточения карантина и полного закрытия торговых центров в декабре и январе.

Об этом сообщила директор департамента управления недвижимостью Rustler Property Service Александра Негода в ходе пресс-конференции "Реальная стоимость локдаунов: убытки власти и торговых центров" в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Если говорить о прогнозах, что нас ждет в случае полного локдауна в декабре и январе, мы сделали прикидку по нашим текущим переговорам и арендаторам. Это будет порядка 22-25 закрытий бутиков разного размера, возможно, достаточно крупных бутиков наших локальных сетей, что приведет впоследствии к росту вакантности до 25%, это порядка 5 тыс. кв. м площадей в наших объектах", – сказала она.

Кроме того, отметила Негода, отток такого количества арендаторов также приведет к потере 200-250 рабочих мест.

Несмотря на то, что ТЦ предоставляли льготные условия по аренде в течение всего срока действия весеннего локдауна, многие ритейлеры не могли оплачивать даже эксплуатационные расходы, сообщила Негода. Таким образом, показатель задолженности арендаторов перед компанией возрос в 2-3 раза. Снижение доходности объектов группы составило 20-40%.

"Если в 2019 году текущая дебиторская задолженность арендаторов составляла 3-5% от всех начислений, то в этом году показатель может достигать 25%", – уточнила Негода.

По ее словам, наиболее пострадали от локдауна представители малого бизнеса. Отсутствие у них запаса прочности на случай повторного локдауна приведет к вытеснению их с рынка международными сетями, особенно турецкими и польскими операторами.

ООО "Рустлер Недвижимость Сервис" создано в 2008 году. В портфель управляемой недвижимости компании входят бизнес-центры Eco Tower (Запорожье) и Uniqa Park Tower (Одесса), ТРЦ City Center (Николаев), ТОЦ Ave Plaza (Харьков), офис по ул. Рейтарской и офис банка Unicredit в Киеве, пивзавод "Славутич".

Собственником компании, по данным Единого госреестра, является австрийская Rustler Gruppe Gmbh. Конечными бенефициарами указаны Др. Петер Рустлер, Маг. Роберт Вегерер и Юлия Вегерер-Рустлер.

Зарегистрированный капитал компании составляет 101,3 тыс. грн.

Rustler Group предоставляет различные услуги в сфере традиционного управления недвижимостью, технической эксплуатации, девелопмента и брокериджа, а также планирования строительства, менеджмента проектов, оценки. Группа представлена в Украине, Румынии, Венгрии, Сербии, Австрии, Чехии, Германии. Общая площадь портфеля офисных, торговых центров и жилых проектов группы составляет 3,5 млн кв. м.

Теги: #прогноз #девелопер
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