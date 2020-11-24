Вакантность ТЦ группы Rustler в Украине может увеличиться до 25% в случае локдауна в декабре-январе

Киев. 24 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Rustler Property Service (Киев), управляющая торгово-развлекательным центром City Center в Николаеве и торгово-офисным центром (ТОЦ) в Ave Plaza в Харькове, прогнозирует увеличение вакантности в своих объектах до 25% в случае ужесточения карантина и полного закрытия торговых центров в декабре и январе.

Об этом сообщила директор департамента управления недвижимостью Rustler Property Service Александра Негода в ходе пресс-конференции "Реальная стоимость локдаунов: убытки власти и торговых центров" в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Если говорить о прогнозах, что нас ждет в случае полного локдауна в декабре и январе, мы сделали прикидку по нашим текущим переговорам и арендаторам. Это будет порядка 22-25 закрытий бутиков разного размера, возможно, достаточно крупных бутиков наших локальных сетей, что приведет впоследствии к росту вакантности до 25%, это порядка 5 тыс. кв. м площадей в наших объектах", – сказала она.